Лідерів ХАМАС підозрюють у воєнних злочинах, скоєних на території Ізраїлю та в секторі Гази

Я подаю клопотання про видачу ордерів на арешт до Палати попереднього провадження Міжнародного кримінального суду у справі "Ситуація в Державі Палестина",

– йдеться в повідомленні Каріма Хана, прокурора МКС.

Мова про таких людей:

Ях'я Сінвар – голова ХАМАС у секторі Гази;

Мохаммед Діаб Ібрагім аль-Масрі (Дейф) – головнокомандувач військового крила ХАМАС, відомого як "Бригади Аль-Кассам";

Ісмаїл Ханія – голова політбюро ХАМАС.

Було зібрано докази, що лідери ХАМАС чинили воєнні злочини у період щонайменше з 7 жовтня 2023 року.