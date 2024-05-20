Лідерів ХАМАС підозрюють у воєнних злочинах, скоєних на території Ізраїлю та в секторі Гази
Я подаю клопотання про видачу ордерів на арешт до Палати попереднього провадження Міжнародного кримінального суду у справі "Ситуація в Державі Палестина",
– йдеться в повідомленні Каріма Хана, прокурора МКС.
Мова про таких людей:
- Ях'я Сінвар – голова ХАМАС у секторі Гази;
- Мохаммед Діаб Ібрагім аль-Масрі (Дейф) – головнокомандувач військового крила ХАМАС, відомого як "Бригади Аль-Кассам";
- Ісмаїл Ханія – голова політбюро ХАМАС.
Було зібрано докази, що лідери ХАМАС чинили воєнні злочини у період щонайменше з 7 жовтня 2023 року.