Сьогодні радник Білого дому з національної безпеки Салліван намагався переконати прем’єр-міністра Ізраїлю обмежити свою операцію у Секторі Гази. У Вашингтоні стурбовані великою кількістю загиблих палестинців внаслідок ударів ЦАХАЛ і тому наполягають, аби Тель-Авів завдавав по бойовиках ХАМАС більш точкові удари.

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Масований обстріл Гази

Саме під час цього обговорення ізраїльської кампанії проти ХАМАС ЦАХАЛ завдав ударів по всій території Сектору Гази. Про це повідомили місцеві жителі.

Зокрема, за словами представників охорони здоров'я Гази та ХАМАС, щонайменше 28 палестинців були вбиті сьогодні, 19 травня. Більшість загинула під час удару по будинку в Нусейраті в центральній частині анклаву.

Цивільна служба з надзвичайних ситуацій Гази повідомила, що рятувальні групи наразі знайшли тіла 150 палестинців, убитих за останні дні, і що 300 будинків постраждали від ізраїльського повітряного та наземного обстрілу.

Раніше медіа писали, що під час розмови Саллівана і Нетаньягу, перший намагатиметься відмовити другого від повномасштабного наступу на місто Рафах, що на півдні Сектора Гази. Нагадаємо, що вночі 7 травня Армія оборони Ізраїлю знищила понад 150 цілей ХАМАС та захопила КПП "Рафах". Після цього ізраїльські війська значно просунулися та взяли під контроль значну частину міста.

На тлі розбіжностей щодо подальших бойових дій у Газі США припинили постачати Ізраїлю боєприпаси. Це офіційно підтвердив очільник Пентагону Ллойд Остін.

8 травня на слуханнях у комітеті Сенату з питань асигнувань міністр оборони СЩА підтвердив, що його країна вирішила зробити паузу у постачанні снарядів до Ізраїлю. Йдеться про зупинки поставки однієї партії боєприпасів великої потужності, а саме 1800 бомб вагою 907 кілограмів і 1700 бомб вагою 227 кілограмів.