Сегодня советник Белого дома по национальной безопасности Салливан пытался убедить премьер-министра Израиля ограничить свою операцию в Секторе Газа. В Вашингтоне обеспокоены большим количеством погибших палестинцев в результате ударов ЦАХАЛ и поэтому настаивают, чтобы Тель-Авив наносил по боевикам ХАМАС более точечные удары.

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Массированный обстрел Газы

Именно во время этого обсуждения израильской кампании против ХАМАС ЦАХАЛ нанес удары по всей территории Сектора Газа. Об этом сообщили местные жители.

В частности, по словам представителей здравоохранения Газы и ХАМАС, по меньшей мере 28 палестинцев были убиты сегодня, 19 мая. Большинство погибли во время удара по дому в Нусейрате в центральной части анклава.

Гражданская служба по чрезвычайным ситуациям Газы сообщила, что спасательные группы пока нашли тела 150 палестинцев, убитых за последние дни, и 300 домов пострадали от израильского воздушного и наземного обстрела.

Ранее медиа писали, что во время разговора Салливана и Нетаньяху первый будет пытаться отговорить второго от полномасштабного наступления на город Рафах на юге Сектора Газа. Напомним, что ночью 7 мая Армия обороны Израиля уничтожила более 150 целей ХАМАС и захватила КПП "Рафах". После этого израильские войска значительно продвинулись и взяли под контроль значительную часть города.

На фоне разногласий по поводу дальнейших боевых действий в Газе США прекратили поставлять Израилю боеприпасы. Это официально подтвердил глава Пентагона Ллойд Остин.

8 мая на слушаниях в комитете Сената по ассигнованиям министр обороны СЩА подтвердил, что его страна решила сделать паузу в поставках снарядов в Израиль. Речь идет об остановках поставки одной партии боеприпасов большой мощности, а именно 1 800 бомб весом 907 килограмм и 1 700 бомб весом 227 килограмм.