Важно отметить, что это единственный сухопутный пункт, через который палестинцы Газы были связаны с внешним миром, минуя Израиль.

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Израильские танки вошли в Рафах

В результате ночных ударов Армия обороны Израиля уничтожила более 150 целей ХАМАС, ликвидировала по меньшей мере 20 боевиков и разрушила шахты.

Впоследствии стало известно, что КПП "Рафах" находится под властью Израиля, который она не контролировала с 2005 года.

КПП теперь отрезан от дороги Салах-ад-Дин в восточном Рафахе, которую также захватили израильские военные во время ночного наступления.

ЦАХАЛ в Рафахе / Фото Армия обороны Израиля

Как пишет CNN, Израиль сообщил США о своих планах эвакуировать районы в восточной части Рафаха и провести операцию до телефонного разговора между президентом Джо Байденом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху, которая состоялась в понедельник.

Отмечается, что Тель-Авив осуществит "очень ограниченную операцию", а не "масштабное вторжение", как запланировал.

По данным Axios, США приостановили поставки боеприпасов американского производства армии Израиля. пытаясь остановить наступление в Рафасе.

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