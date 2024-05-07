Важно отметить, что это единственный сухопутный пункт, через который палестинцы Газы были связаны с внешним миром, минуя Израиль.
Смотрите также В ТЦК в Кривом Роге внезапно умер военнообязанный: что известно
Израильские танки вошли в Рафах
В результате ночных ударов Армия обороны Израиля уничтожила более 150 целей ХАМАС, ликвидировала по меньшей мере 20 боевиков и разрушила шахты.
Впоследствии стало известно, что КПП "Рафах" находится под властью Израиля, который она не контролировала с 2005 года.
КПП теперь отрезан от дороги Салах-ад-Дин в восточном Рафахе, которую также захватили израильские военные во время ночного наступления.
ЦАХАЛ в Рафахе / Фото Армия обороны Израиля
Как пишет CNN, Израиль сообщил США о своих планах эвакуировать районы в восточной части Рафаха и провести операцию до телефонного разговора между президентом Джо Байденом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху, которая состоялась в понедельник.
Отмечается, что Тель-Авив осуществит "очень ограниченную операцию", а не "масштабное вторжение", как запланировал.
По данным Axios, США приостановили поставки боеприпасов американского производства армии Израиля. пытаясь остановить наступление в Рафасе.
Что известно о новой волне боевых действий на Ближнем Востоке
- До начала операции израильские военные призвали жителей Рафаха эвакуироваться.
- Вечером 6 мая ХАМАС заявил, что принимает египетско-катарское предложение о прекращении огня и освобождении заложников, количество которых будет определено в ходе переговоров с Израилем.
- В тот же вечер израильские чиновники заявили изданию Ynet, что "предложение Египта и Катара о прекращении огня, принятое ХАМАСом, не имело никакого смысла для Израиля и не приемлемо".
- Военный кабинет Израиля единогласно решил продолжить операцию в Рафахе, чтобы оказать военное давление на ХАМАС. В то же время у Нетаньяну пообещали прислать посредников для изучения предложения боевиков и возможности достижения соглашения на приемлемых для Израиля условиях.