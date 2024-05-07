Также стоит добавить, что еще ночью возле перехода была слышна стрельба, а также фиксировалось движение израильской техники. В то же время Израиль предупредил Египет, что выведет войска после завершения операции.
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Новая операция Израиля
Армия Израиля вечером 6 мая сообщила, что "проводит целенаправленные удары по объектам террористов ХАМАС в восточном Рафахе". Перед этим Израиль предупредил десятки тысяч палестинцев о необходимости эвакуироваться из части города перед наступлением.
В ночь на 7 мая появилась информация о том, что израильские войска и танки приближаются к переходу Рафах. На кадрах с перехода, которые транслировал египетский телеканал "Аль-Кахера", слышна сильная стрельба и взрывы, а также гул военных самолетов. При этом людей на кадрах не было.
На переходе Рафах были слышны выстрелы: смотрите видео
В то же время главный политический аналитик Channel 12 News Амит Сигал опубликовал кадры с израильским танком, находящимся на стороне Газы.
Танк Израиля на пограничном переходе Рафах: смотрите видео
Египетский чиновник говорит, что операция выглядит ограниченной. Он и телеканал ХАМАСа Аль-Акса говорят, что израильские официальные лица сообщили египтянам, что войска выведут войска после завершения целенаправленной операции.
Новости Израиля
- Американский журнал Axios сообщил, что США приостановили поставки боеприпасов американского производства армии Израиля. Это произошло впервые от нападения ХАМАС в октябре 2023 года. В то же время израильские чиновники не знают причин такого решения.
- СМИ предполагают, что причиной могут быть разногласия во взглядах США и Израиля на будущие боевые действия в Секторе Газа.
- Также известно, что из-за большого количества гражданских США и некоторые другие страны опасаются, что наступление Израиля на Рафах повлечет большое количество жертв среди мирного населения. Джо Байден назвал операцию "красной линией", а в Белом доме говорили, что это "ошибка" и они не могут поддержать операцию без надлежащего гуманитарного плана.