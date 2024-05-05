Поставка вооружения прекратилась неделю назад. Об этом американский журнал Axios сообщает со ссылкой на двух израильских чиновников.
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Решение США взволновало Израиль
Сообщается, что США на прошлой неделе прекратили поставки боеприпасов американского производства армии Израиля – это впервые со времени нападения ХАМАС на израильскую территорию в октябре 2023 года.
По словам собеседников Axios, приостановление поставок оружия со стороны США вызвало "серьезное беспокойство" в израильском правительстве. Причин решения Штатов они не знают, Белый дом отказался от комментариев.
Однако, как отмечают журналисты, об этом шаге администрации Байдена стало известно на фоне все больших разногласий между США и Израилем относительно дальнейших боевых действий в секторе Газа.
Часть американцев критикует Байдена за его помощь Израилю, поскольку считает, что Израиль нарушает гуманитарное право в Газе и убивает гражданское население, в частности американским оружием.
В феврале администрация президента США попросила Израиль предоставить гарантии того, что армия обороны Израиля в Газе использует оружие, изготовленное в США, в соответствии с международным правом. В марте Израиль предоставил подписанное письмо с гарантиями.
Что известно о планах Израиля в Газе
- Израиль анонсировал вторжение в город Рафах на юге. Там находятся более миллиона гражданских жителей, в основном – беженцы из северной и центральной частей Газы. Из-за большого количества гражданских США и некоторые другие страны опасаются, что наступление Израиля повлечет большое количество жертв среди мирного населения.
- Ранее Байден называл наступление на Рафах "красной линией", а в Белом доме говорили, что это "ошибка" и они не могут поддержать операцию без надлежащего гуманитарного плана.
- 29 апреля Байден провел Беньямином Нетаньяху и подтвердил "четкую позицию" США относительно запланированного наступления. Однако детали разговора неизвестны.
- Неделю назад Нетаньяху заявил, что вторжение в Рафах состоится, заверив, что Израиль не оставит гражданских в ловушке в Рафахе.