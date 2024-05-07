Важливо зазначити, що це єдиний сухопутний пункт, через який палестинці Гази були пов'язані із зовнішнім світом, оминаючи Ізраїль.
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Ізраїльські танки увійшли до Рафаху
Внаслідок нічних ударів Армія оборони Ізраїлю знищила понад 150 цілей ХАМАС, ліквідувала щонайменше 20 бойовиків і зруйнувала шахти.
Згодом стало відомо, що КПП "Рафах" перебуває під владою Ізраїля, який вона не контролювала з 2005 року.
КПП тепер відрізаний від дороги Салах-ад-Дін у східному Рафаху, яку також захопили ізраїльські військові під час нічного наступу.
ЦАХАЛ у Рафасі / Фото Армія оборони Ізраїлю
Як пише CNN, Ізраїль повідомив США про свої плани евакуювати райони в східній частині Рафаха і провести операцію до телефонної розмови між президентом Джо Байденом і прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху, яка відбулася в понеділок.
Зазначається, що Тель-Авів здійснить "дуже обмежену операцію", а не "масштабне вторгнення", як запланував.
За даними Axios, США призупинили постачання боєприпасів американського виробництва армії Ізраїлю. намагаючись зупинити наступ у Рафасі.
Що відомо про нову хвилю бойових дій на Близькому Сході
- До початку операції ізраїльські військові закликали мешканців Рафаха евакуюватися.
- Увечері 6 травня ХАМАС заявив, що приймає єгипетсько-катарську пропозицію про припинення вогню та звільнення заручників, кількість яких буде визначена у ході переговорів з Ізраїлем.
- Того ж вечора ізраїльські чиновники заявили виданню Ynet, що "пропозиція Єгипту і Катару про припинення вогню, прийнята ХАМАСом, не мала жодного сенсу для Ізраїлю і не прийнятна".
- Військовий кабінет Ізраїлю одноголосно вирішив продовжити операцію в Рафаху, щоб чинити військовий тиск на ХАМАС. Водночас у Нетаньяну пообіцяли надіслати посередників для вивчення пропозиції бойовиків та можливості досягнення угоди на прийнятних для Ізраїлю умовах.