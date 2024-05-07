Важливо зазначити, що це єдиний сухопутний пункт, через який палестинці Гази були пов'язані із зовнішнім світом, оминаючи Ізраїль.

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Ізраїльські танки увійшли до Рафаху

Внаслідок нічних ударів Армія оборони Ізраїлю знищила понад 150 цілей ХАМАС, ліквідувала щонайменше 20 бойовиків і зруйнувала шахти.

Згодом стало відомо, що КПП "Рафах" перебуває під владою Ізраїля, який вона не контролювала з 2005 року.

КПП тепер відрізаний від дороги Салах-ад-Дін у східному Рафаху, яку також захопили ізраїльські військові під час нічного наступу.

ЦАХАЛ у Рафасі / Фото Армія оборони Ізраїлю

Як пише CNN, Ізраїль повідомив США про свої плани евакуювати райони в східній частині Рафаха і провести операцію до телефонної розмови між президентом Джо Байденом і прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху, яка відбулася в понеділок.

Зазначається, що Тель-Авів здійснить "дуже обмежену операцію", а не "масштабне вторгнення", як запланував.

За даними Axios, США призупинили постачання боєприпасів американського виробництва армії Ізраїлю. намагаючись зупинити наступ у Рафасі.

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