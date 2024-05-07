Рідні загиблого, – донька, матір та дружина – в цю версію не вірять. У ТЦК та СП своєю чергою закликали утриматись від емоційних і неперевірених заяв та суджень.

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Що відомо про смерть військовозобов'язаного в ТЦК та СП

У Дніпропетровському обласному ТЦК та СП розповіли, що 5 травня на території Саксаганського ТЦК та СП у Кривому Розі помер військовозобов'язаний. Це трапилось внаслідок раптового різкого погіршення стану здоров'я.

Різке погіршення здоров'я військовозобов'язаного супроводжувалось ознаками епілептичного нападу. Була негайно викликана швидка медична допомога, до прибуття якої військовозобов'язаному надавалась домедична допомога. Співробітники поліції, які прибули за викликом, констатували біологічну смерть без ознак фізичного впливу,

– заявили у ТЦК та СП.

Вони висловили співчуття рідним та близьким померлого. За фактом смерті поліції проводить слідчі дії.

Рідні розповіли виданню "На часі", що 44-річному Артему через декілька тижнів мало виповнитись 45 років. Чоловік потрапив у Саксаганський ТЦК та СП, проходив ВЛК та готувався до відправлення у навчальний центр.

Ввечері 5 травня до ТЦК приїхала мати Артема, віддала документи та мала зняти в банкоматі готівку для придбання екіпірування своєму синові, але вже за деякий час жінці повідомили про смерть чоловіка,

– написали журналісти.

Поліція офіційно не коментує трагедію. Однак рідні Артема кажуть, що його могли побити.

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