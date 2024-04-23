За фактом трагедії вже призначили службову перевірку. В ТЦК також висловили щирі співчуття близьким чоловіка.

Важливо Подібні випадки не є одиничним: у ТЦК відреагували на повістку померлому журналісту Франкову

Що відомо про трагедію на Закарпатті

У пресслужбі Закарпатського ТЦК повідомили деталі трагедії. Так, дорогою до навчального центру у військовозобов'язаного стався епілептичний приступ. Офіцер супроводу надав першу домедичну допомогу та викликав швидку, однак медики не встигли. На жаль, мобілізованого не вдалося врятувати.

За фактом трагічного інциденту в Закарпатському ОТЦК та СП проведуть службову перевірку. Також командування висловило щирі співчуття рідним.

Командування Закарпатського ОТЦК та СП висловлює співчуття рідним та близьким померлого,

– мовиться у повідомленні.

Лубінець також відкрив провадження

На трагедію в Закарпатській області відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець. Він наголосив, що за довідкою військово-лікарської комісії чоловік був придатним до проходження військової служби. Втім, Уповноважений ВР з прав людини відкрив провадження.

Наразі щодо ймовірного порушення прав людини я відкрив провадження. Ця ситуація надалі перебуватиме на моєму особистому контролі. Також мої Представники у Закарпатській і Львівській областях працюватимуть, аби дізнатися всі обставини,

– наголосив Лубінець.

Омбудсмен також висловив свої співчуття рідним та близьким чоловіка.

Редакція 24 Каналу також висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна та світла пам'ять!

За справу взялися в Офісі генпрокурора

В Офісі генпрокурора повідомили, що спецпрокуратура вже зареєструвала кримінальне провадження щодо трагічного інциденту. Так, Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону почала розслідування за фактом смерті призовника. В Офісі генпрокурора додали, що трагедія сталася 23 квітня у Львівській області.

Попередня правова кваліфікація – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Наразі встановлюються причини настання смерті чоловіка та обставини, які могли до цього призвести,

– наголосили в Офісі генпрокурора.

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