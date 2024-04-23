За фактом трагедії вже призначили службову перевірку. В ТЦК також висловили щирі співчуття близьким чоловіка.
Важливо Подібні випадки не є одиничним: у ТЦК відреагували на повістку померлому журналісту Франкову
Що відомо про трагедію на Закарпатті
У пресслужбі Закарпатського ТЦК повідомили деталі трагедії. Так, дорогою до навчального центру у військовозобов'язаного стався епілептичний приступ. Офіцер супроводу надав першу домедичну допомогу та викликав швидку, однак медики не встигли. На жаль, мобілізованого не вдалося врятувати.
За фактом трагічного інциденту в Закарпатському ОТЦК та СП проведуть службову перевірку. Також командування висловило щирі співчуття рідним.
Командування Закарпатського ОТЦК та СП висловлює співчуття рідним та близьким померлого,
– мовиться у повідомленні.
Лубінець також відкрив провадження
На трагедію в Закарпатській області відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець. Він наголосив, що за довідкою військово-лікарської комісії чоловік був придатним до проходження військової служби. Втім, Уповноважений ВР з прав людини відкрив провадження.
Наразі щодо ймовірного порушення прав людини я відкрив провадження. Ця ситуація надалі перебуватиме на моєму особистому контролі. Також мої Представники у Закарпатській і Львівській областях працюватимуть, аби дізнатися всі обставини,
– наголосив Лубінець.
Омбудсмен також висловив свої співчуття рідним та близьким чоловіка.
За справу взялися в Офісі генпрокурора
В Офісі генпрокурора повідомили, що спецпрокуратура вже зареєструвала кримінальне провадження щодо трагічного інциденту. Так, Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону почала розслідування за фактом смерті призовника. В Офісі генпрокурора додали, що трагедія сталася 23 квітня у Львівській області.
Попередня правова кваліфікація – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Наразі встановлюються причини настання смерті чоловіка та обставини, які могли до цього призвести,
– наголосили в Офісі генпрокурора.
На Буковині напали на представника ТЦК
- У суботу, 20 квітня, у Чернівецькій області цивільні напали на представника ТЦК. Як повідомили у пресслужбі ТЦК, місцеві жителі заблокували автомобіль військового, а до нього застосовували силу та погрози.
- Згодом у мережі з'явилися кадри інциденту. На них видно, що чоловіки постійно агресивно повторюють "Що ти тут робиш", жінка істерично кричить, а працівник ТЦК постійно говорить "Викликайте поліцію". У нього в руках пістолет, який він не випускає. Двоє чоловіків підбивають його та валять на землю, лунають постріли. Як стало відомо згодом, працівник ТЦК двічі вистрілив у землю з метою самооборони.
- На Буковині відкрили дві справи щодо цього інциденту. Перше кримінальне провадження щодо погрози військовослужбовцю за зверненням працівника ТЦК, а друге відкрили за заявою 23-річного місцевого жителя. Він стверджував, що представник ТЦК буцімто "перевищував повноваження".