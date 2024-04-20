Нападниками стала група цивільних осіб. Вони заблокували транспортний засіб працівника ТЦК, застосували силу та погрози.

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Працівник ТЦК відкрив вогонь

Військовослужбовець з метою захисту свого життя та здоров'я, здійснив постріли в землю, в результаті чого ніхто не постраждав. На місце події ним було викликано представників поліції,

– йдеться у повідомленні ТЦК.

Наразі з'ясовуються усі причини і обставини інциденту. Працівники ТЦК зазначили, що сподіваються на відповідне реагування правоохоронних органів.

За інформацією ЗМІ, військовий був переведений до ТЦК та СП з 10 окремої гірсько-штурмової бригади у зв'язку зі станом здоров'я та бойовими травмами.

В ТЦК також нагадали про відповідальність за ухилення та будь яке перешкоджання роботі військовослужбовців ТЦК та СП. Відповідно до кримінального кодексу, такі дії караються позбавленням волі на термін від 5 до 8 років.