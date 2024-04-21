Через інцидент поліція відкрила дві справи. Перед цим мережу облетіло відео інциденту, пише 24 Канал.

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Що кажуть про конфлікт між цивільними та представником ТЦК та СП

Сьогодні (20 квітня – 24 Канал), поблизу села Чорногузи, під час здійснення заходів оповіщення на військовослужбовця Вижницького районного ТЦК та СП було скоєно напад групою цивільних осіб. Транспортний засіб представника ТЦК та СП було заблоковано, а до нього самого застосовано силу та погрози,

– заявили військові Чернівецького ТЦК та СП.

Вони також запевнили, що їхній працівник стріляв у землю, щоб захистити своє життя та здоров'я. Там додали, що внаслідок пострілів ніхто не постраждав, а на місце таки виїхав працівник поліції. У Чернівецькому ТЦК та СП запевнили, що вони:

з'ясовують всі причини та обставини інциденту,

сподіваються на відповідне реагування правоохоронних органів.

Відео інциденту на Буковині

Згодом Суспільне повідомило, що через інцидент між працівником ТЦК і групою цивільних у поліції відкрили два провадження:

щодо погрози військовослужбовцю за зверненням працівника ТЦК,

щодо перевищення повноважень військовим за зверненням 23-річного місцевого жителя.

Що відомо про конфлікт