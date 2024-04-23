По факту трагедии уже назначили служебную проверку. В ТЦК также выразили искренние соболезнования близким мужчины.

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Что известно о трагедии на Закарпатье

В пресс-службе Закарпатского ТЦК сообщили детали трагедии. Так, по дороге в учебный центр у военнообязанного произошел эпилептический приступ. Офицер сопровождения оказал первую домедицинскую помощь и вызвал скорую, однако медики не успели. К сожалению, мобилизованного не удалось спасти.

По факту трагического инцидента в Закарпатском ОТЦК и СП проведут служебную проверку. Также командование выразило искренние соболезнования родным.

Командование Закарпатского ОТЦК и СП выражает соболезнования родным и близким умершего,

– говорится в сообщении.

Лубинец также открыл производство

На трагедию в Закарпатской области отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он отметил, что по справке военно-врачебной комиссии мужчина был пригоден к прохождению военной службы. Впрочем, Уполномоченный ВР по правам человека открыл производство.

Сейчас относительно вероятного нарушения прав человека я открыл производство. Эта ситуация в дальнейшем будет находиться на моем личном контроле. Также мои Представители в Закарпатской и Львовской областях будут работать, чтобы узнать все обстоятельства,

– подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен также выразил свои соболезнования родным и близким мужчины.

Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная и светлая память!

За дело взялись в Офисе генпрокурора

В Офисе генпрокурора сообщили, что спецпрокуратура уже зарегистрировала уголовное производство по трагическому инциденту. Так, Закарпатская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона начала расследование по факту смерти призывника. В Офисе генпрокурора добавили, что трагедия произошла 23 апреля во Львовской области.

Предварительная правовая квалификация – превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий. Сейчас устанавливаются причины наступления смерти мужчины и обстоятельства, которые могли к этому привести,

– отметили в Офисе генпрокурора.

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