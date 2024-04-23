По факту трагедии уже назначили служебную проверку. В ТЦК также выразили искренние соболезнования близким мужчины.
Важно Подобные случаи не единичны: в ТЦК отреагировали на повестку умершему журналисту Франкову
Что известно о трагедии на Закарпатье
В пресс-службе Закарпатского ТЦК сообщили детали трагедии. Так, по дороге в учебный центр у военнообязанного произошел эпилептический приступ. Офицер сопровождения оказал первую домедицинскую помощь и вызвал скорую, однако медики не успели. К сожалению, мобилизованного не удалось спасти.
По факту трагического инцидента в Закарпатском ОТЦК и СП проведут служебную проверку. Также командование выразило искренние соболезнования родным.
Командование Закарпатского ОТЦК и СП выражает соболезнования родным и близким умершего,
– говорится в сообщении.
Лубинец также открыл производство
На трагедию в Закарпатской области отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он отметил, что по справке военно-врачебной комиссии мужчина был пригоден к прохождению военной службы. Впрочем, Уполномоченный ВР по правам человека открыл производство.
Сейчас относительно вероятного нарушения прав человека я открыл производство. Эта ситуация в дальнейшем будет находиться на моем личном контроле. Также мои Представители в Закарпатской и Львовской областях будут работать, чтобы узнать все обстоятельства,
– подчеркнул Лубинец.
Омбудсмен также выразил свои соболезнования родным и близким мужчины.
За дело взялись в Офисе генпрокурора
В Офисе генпрокурора сообщили, что спецпрокуратура уже зарегистрировала уголовное производство по трагическому инциденту. Так, Закарпатская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона начала расследование по факту смерти призывника. В Офисе генпрокурора добавили, что трагедия произошла 23 апреля во Львовской области.
Предварительная правовая квалификация – превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий. Сейчас устанавливаются причины наступления смерти мужчины и обстоятельства, которые могли к этому привести,
– отметили в Офисе генпрокурора.
На Буковине напали на представителя ТЦК
- В субботу, 20 апреля, в Черновицкой области гражданские напали на представителя ТЦК. Как сообщили в пресс-службе ТЦК, местные жители заблокировали автомобиль военного, а к нему применяли силу и угрозы.
- Впоследствии в сети появились кадры инцидента. На них видно, что мужчины постоянно агрессивно повторяют "Что ты здесь делаешь", женщина истерично кричит, а работник ТЦК постоянно говорит "Вызывайте полицию". У него в руках пистолет, который он не выпускает. Двое мужчин подбивают его и валят на землю, раздаются выстрелы. Как стало известно впоследствии, работник ТЦК дважды выстрелил в землю в целях самообороны.
- На Буковине открыли два дела по этому инциденту. Первое уголовное производство относительно угрозы военнослужащему по обращению работника ТЦК, а второе открыли по заявлению 23-летнего местного жителя. Он утверждал, что представитель ТЦК якобы "превышал полномочия".