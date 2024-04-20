В Черновицком областном ТЦК и СП сообщили, что в селе Черногузы произошло нападение на работника ТЦК. Это случилось, когда работник Вижницкого районного центра комплектования осуществлял оповещение. Как заявили в ТЦК, группа гражданских заблокировала автомобиль военного.

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Что попало на видео

В ролике мужчины агрессивно повторяют "Что ты здесь делаешь", женщина истерично кричит, а работник ТЦК постоянно говорит "Вызывайте полицию". У него в руках пистолет, который он не выпускает. Двое мужчин подбивают его и валят на землю, раздаются выстрелы.

Работник ТЦК довольно быстро встает. Затем он возвращается на место падения, чтобы поискать свои вещи, и садится в машину под постоянную ругань мужчин. Те кричат, мол, показали паспорт, чего же еще, и требуют спрятать пистолет, "потому что здесь дети".

Далее мужчины рывком открывают машину и продолжают говорить об оружии. Работник ТЦК говорит "Вы на меня напали", указывает на телефон и объясняет, что вызывает полицию. Ролик обрывается.

Позиция ТЦК

Военнослужащий с целью защиты своей жизни и здоровья совершил выстрелы в землю, в результате чего никто не пострадал. На место происшествия им были вызваны представители полиции. Мы выясняем все причины и обстоятельства инцидента и надеемся на соответствующее реагирование правоохранительных органов,

– говорится в сообщении.

Военный был переведен в ТЦК и СП из 10 отдельной горно-штурмовой бригады в связи с состоянием здоровья и боевыми травмами.

В ведомстве напомнили: за препятствование работе военнослужащих ТЦК и СП, в соответствии с Уголовным кодексом, можно получить от 5 до 8 лет за решеткой. Об этом сказано в статье "Воспрепятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период".

Детали от журналистов

Медийщики "Суспильного" со ссылкой на пресс-секретаря нацполиции области Каролину Марышеву добавили: на месте происшествия работали полицейские, они направили материалы в Государственное бюро расследований.

"В Черновицком областном центре комплектования нам подтвердили, что сообщали о нападении на работника ТЦК, который на этом видео", – написали в СМИ.

Важно! В этот день произошло еще одно событие – в Винницкой области мужчины открыли огонь по полицейским, погиб 20-летний Максим Зарецкий. В убийстве подозревают военных. Все, что известно о трагедии, мы собрали в материале.