Зробити це слід упродовж наступних 9 місяців, адже відповідний закон набув чинності 4 травня. Розповідаємо, що тепер буде з обмежено придатними.

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Важливо! Обмежено придатні мають пройти повторний медогляд до 4 лютого 2025.

Ступені придатності

За результатами медогляду військовозобов'язаним можуть визначити такі ступені придатності до військової служби:

придатні;

придатні лише до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони;

тимчасово непридатні (потребують лікування або лікування та відпустки, звільнення від виконання службових обов’язків);

непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку;

непридатні до військової служби з переоглядом (через 6 місяців або 6−12 місяців);

З 18 травня набере чинності новий закон про мобілізацію, а тому обмежено придатних почнуть повторно викликати до ТЦК та СП для проходження ВЛК. Щодо них буде складено новий висновок про те, чи є вони придатними або непридатними для служби.

Придатні до служби

Придатних розділять на такі категорії відповідно до стану здоров'я:

повністю придатні;

придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ), в ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але водночас непридатні до служби в ДШВ, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо;

придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ВВНЗ);

придатні для виконання специфічних завдань.

На чому базуватиметься рішення ВЛК

Перелік хвороб, станів та фізичних вад, які визначають ступінь придатності до військової служби, служби у військовому резерві був змінений наказом № 262 Міноборони. Він регламентує критерії визначення ступеня придатності осіб до проходження військової служби та містить кілька тисяч діагнозів. Однак на рішення ВЛК щодо придатності впливає сукупний стан конкретної людини, а не лише наявність певного захворювання.

Загалом в наказі є 86 груп, в яких понад 70 пунктів передбачає статус непридатного – це близько 5 тисяч діагнозів. Ба більше, у кожній групі можуть бути як повністю придатні, так і повністю непридатні залежно від ступенів порушення функцій.

Із повним списком змін у переліку захворювань можна ознайомитись у тексті закону.

Як довго залишатиметься дійсним рішення ВЛК

Терміни дії рішень ВЛК у мирний час становить 5 років, а під час дії воєнного стану — один рік.

Зауважте. Відтепер, якщо людину визнають непридатною з виключенням з військового обліку, це рішення повинна затвердити ще одна ВЛК, вища за статусом. Раніше для визнання непридатності було достатньо висновку з однієї ВЛК.

Згідно з новими нормами ВЛК проходиться за 14 днів, а подавати документи на проходження комісії можна в електронній формі.