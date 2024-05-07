Зробити це слід упродовж наступних 9 місяців, адже відповідний закон набув чинності 4 травня. Розповідаємо, що тепер буде з обмежено придатними.
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Ступені придатності
За результатами медогляду військовозобов'язаним можуть визначити такі ступені придатності до військової служби:
- придатні;
- придатні лише до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони;
- тимчасово непридатні (потребують лікування або лікування та відпустки, звільнення від виконання службових обов’язків);
- непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку;
- непридатні до військової служби з переоглядом (через 6 місяців або 6−12 місяців);
З 18 травня набере чинності новий закон про мобілізацію, а тому обмежено придатних почнуть повторно викликати до ТЦК та СП для проходження ВЛК. Щодо них буде складено новий висновок про те, чи є вони придатними або непридатними для служби.
Придатні до служби
Придатних розділять на такі категорії відповідно до стану здоров'я:
- повністю придатні;
- придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ), в ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але водночас непридатні до служби в ДШВ, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо;
- придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ВВНЗ);
- придатні для виконання специфічних завдань.
На чому базуватиметься рішення ВЛК
Перелік хвороб, станів та фізичних вад, які визначають ступінь придатності до військової служби, служби у військовому резерві був змінений наказом № 262 Міноборони. Він регламентує критерії визначення ступеня придатності осіб до проходження військової служби та містить кілька тисяч діагнозів. Однак на рішення ВЛК щодо придатності впливає сукупний стан конкретної людини, а не лише наявність певного захворювання.
Загалом в наказі є 86 груп, в яких понад 70 пунктів передбачає статус непридатного – це близько 5 тисяч діагнозів. Ба більше, у кожній групі можуть бути як повністю придатні, так і повністю непридатні залежно від ступенів порушення функцій.
Із повним списком змін у переліку захворювань можна ознайомитись у тексті закону.
Як довго залишатиметься дійсним рішення ВЛК
Терміни дії рішень ВЛК у мирний час становить 5 років, а під час дії воєнного стану — один рік.
Згідно з новими нормами ВЛК проходиться за 14 днів, а подавати документи на проходження комісії можна в електронній формі.