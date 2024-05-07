Сделать это следует в течение следующих 9 месяцев, ведь соответствующий закон вступил в силу 4 мая. Рассказываем, что теперь будет с ограниченно годными.

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Важно! Ограниченно годные должны пройти повторный медосмотр до 4 февраля 2025 года.

Степени годности

По результатам медосмотра военнообязанным могут определить следующие степени годности к военной службе:

годные;

пригодны только к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;

временно непригодны (нуждаются в лечении или лечении и отпуске, освобождение от выполнения служебных обязанностей);

непригодные к военной службе с исключением с воинского учета;

непригодные к военной службе с переосвидетельствованием (через 6 месяцев или 6-12 месяцев);

С 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации, а потому ограниченно годных начнут повторно вызывать в ТЦК и СП для прохождения ВВК. По ним будет составлено новое заключение о том, являются ли они пригодными или непригодными для службы.

Пригодные к службе

Пригодных разделят на следующие категории в соответствии с состоянием здоровья:

полностью годные;

годны к службе в высшем военном учебном заведении (ВУЗе), в ТЦК и СП, частях обеспечения, учреждениях, организациях, но в то же время непригодны к службе в ДШВ, морской пехоте, ССО, подразделениях спецназначения, плавающем составе и т.д;

пригодны по отдельным специальностям (например, кандидаты на поступление в ВУЗы);

пригодные для выполнения специфических задач.

На чем будет базироваться решение ВВК

Перечень болезней, состояний и физических недостатков, которые определяют степень годности к военной службе, службы в военном резерве был изменен приказом № 262 Минобороны. Он регламентирует критерии определения степени пригодности лиц к прохождению военной службы и содержит несколько тысяч диагнозов. Однако на решение ВВК о пригодности влияет совокупное состояние конкретного человека, а не только наличие определенного заболевания.

Всего в приказе есть 86 групп, в которых более 70 пунктов предусматривает статус непригодного – это около 5 тысяч диагнозов. Более того, в каждой группе могут быть как полностью пригодны, так и полностью непригодны в зависимости от степеней нарушения функций.

С полным списком изменений в перечне заболеваний можно ознакомиться в тексте закона.

Как долго будет оставаться действительным решение ВВК

Сроки действия решений ВВК в мирное время составляет 5 лет, а во время действия военного положения - один год.

Заметьте. Отныне, если человека признают непригодным с исключением с воинского учета, это решение должна утвердить еще одна ВВК, выше по статусу. Ранее для признания непригодности было достаточно заключения с одной ВВК.

Согласно новым нормам ВВК проходится за 14 дней, а подавать документы на прохождение комиссии можно в электронной форме.