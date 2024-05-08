Кілька днів тому ЗМІ із посиланням на ізраїльських високопосадовців написали про те, що США припинило постачання боєприпасів Тель-Авіву на тлі розбіжностей щодо подальших бойових дій у Газі. Тепер очільник Пентагону офіційно підтвердив, що Вашингтон справді більше не надає своєму союзникові допомоги.

Дивіться також "Азов" не отримує зброю від США: петиція провести переговори набрала понад 25 тисяч голосів

"Чорна кішка" між союзниками

8 травня на слуханнях у комітеті Сенату з питань асигнувань Ллойд Остін підтвердив, що США вирішили зробити паузу у постачанні снарядів до Ізраїлю. У такий спосіб американці відреагували на наміри Нетаньягу здійснити наступ у місті Рафах, на півдні Сектора Гази.

Міністр оборони зауважив, що наразі йдеться про затримку поставки однієї партії боєприпасів великої потужності. Остін додав, що наразі ще не вирішено, що робити із нею далі.

У ЗМІ уточнили, що поставка, про яку мовиться, містить 1800 бомб вагою 907 кілограмів і 1700 бомб вагою 227 кілограмів.

Нагадаємо, що після того, як Ізраїль анонсував операцію у Рафаху, Білий дім виступив проти цього, пообоюючись великих жертв серед палестинського мирного населення.

Втім, Тель-Авів увечері 6 травня завдав спершу десятки ударів по об'єктах ХАМАС у Рафаху, а вже наступного дня ЦАХАЛ взяв під повний контроль КПП "Рафах". Перед цим Ізраїль наказав десяткам тисяч мирних жителів почати евакуацію з прилеглих східних частин міста Рафах.

Зазначимо, що наприкінці квітня Конгрес США нарешті схвалив законопроєкти про військову допомогу союзникам, зокрема Україні та Ізраїлю. Не останню роль в позитивному рішенні відіграла атака Ірану на Ізраїль, знову піднявши на порядок денний конфлікт на Близькому Сході.