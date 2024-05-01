Таке рішення МКС може поставити під загрозу відповідну угоду двох ворогуючих сторін. Ізраїль може відмовитися від перемир'я, якщо МКС продовжуватиме видачу ордерів.
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G7 не підтримує рішення МКС про видачу ордерів на арешт чиновників Ізраїлю
Країни Великої сімки вже розпочали працювати над тим, щоб донести свою позицію до МКС.
Ймовірно, серед арештованих може бути і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Американські ЗМІ подейкують, що він попросив у Байдена про допомогу, щоб переконатися, що ордери не видано.
Ми дуже чітко висловилися щодо розслідування МКС. Ми його не підтримуємо. Ми не віримо, що вони мають юрисдикцію,
– заявила у понеділок речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.
Додамо, що самого Нетаньягу критикують у США. Зокрема, голова демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер назвав прем'єр-міністра Ізраїлю "перепоною на шляху миру".
Сенатор вважає, що нинішній уряд Ізраїлю не відповідає потребам країни, і закликав провести вибори.
"Потрібний новий діалог щодо майбутнього Ізраїлю після 7 жовтня", – сказав Чак Шумер.
Переговори між Ізраїлем та ХАМАСом тривають
Держсекретар США Ентоні Блінкен учора, 29 квітня, на засіданні Всесвітнього економічного форуму закликав лідерів угруповання бойовиків прийняти рішення щодо умов Ізраїлю стосовно тимчасового припинення вогню.
Він зауважив, що Ізраїль був "надзвичайно щедрим" щодо пропозицій, зроблених під час переговорів за посередництва Катару та Єгипту щодо забезпечення звільнення ізраїльських заручників, утримуваних ХАМАСом. Мова йде про звільнення приблизно 40 заручників в обмін на звільнення палестинців із ізраїльських в'язниць.
ХАМАС має на розгляді пропозицію, яка є надзвичайно щедрою з боку Ізраїлю,
– сказав Блінкен.
У лютому головний прокурор суду Карім Хан заявив, що він глибоко стурбований поведінкою ізраїльських військ, а також бойовиків ХАМАС, які утримують ізраїльських заручників.
"Ті, хто не дотримується закону, не повинні скаржитися пізніше, коли мій офіс вживе заходів відповідно до свого мандату", – сказав він тоді.
Новина про арешти ізраїльських посадовців може викликати хвилю протестів по всьому світу
У неділю міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац дав вказівку представництвам своєї країни по всьому світу підготуватися до хвилі антисемітизму, антиєврейських та антиізраїльських спалахів на тлі повідомлень про ймовірні ордери.
Він зауважив, що такий крок МКС зашкодить ізраїльським силам і "зміцнить моральний дух терористичної організації ХАМАС і осі радикального ісламу на чолі з Іраном" проти якої воює Ізраїль.
Що відомо про конфлікт Ізраїлю та ХАМАСу
- ХАМАС напав на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Тоді бойовики убили понад 1200 та взяли у заручники близько 250 осіб.
- Експерти пояснюють, чому ХАМАС зміг напасти на Ізраїль тим, що нападу ніхто не очікував.
- Тоді у полон потрапили десятки військовослужбовців Ізараїлю. Були також і вбиті.
- У відповідь на напад ХАМАСу Ізраїль атакував сектор Гази. За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, керованого ХАМАСом, під час цього нападу було вбито понад 34 000 палестинців. Хоча в Ізраїлі завжди заперечували, що ціллю ударів було цивільне населення.
- Через подібні випадки МКС може звинуватити ізраїльську владу у надто жорсткій відповіді. МКС також невдоволені перешкоджанням доправлення гуманітарної допомоги до сектору Гази.
- Окрім того, США хочуть ввести санкції проти одного із підрозділів армії Ізраїлю ЦАХАЛ. Мова про піхотний батальйон "Нецах Єгуда", який звинувачують у насильстві проти палестинців у 2022 році.