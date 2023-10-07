Напад ХАМАСу не становить загрози для існування держави Ізраїлю. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман, пояснивши ціль ескалації.

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Чому не вдалося відбити атаку

Нападу на Ізраїль ніхто не очікував, не було бойової готовності й не було стягнуто достатньо бойових сил. Всі були в розслабленому режимі мирного часу. Завдяки ефекту неочікуваності палестинці змогли прорватися.

ХАМАС зміг досягти тактичну оперативну раптовість,

– зазначив військовий експерт з Ізраїлю.

Все спирається саме на фактор неочікуваності. Якби розвідка повідомила, то, можливо, терористів зупинили б ще на кордоні. Оскільки бойової готовності не було, то ХАМАС навіть дрібними силами й примітивними засобами вдалося досягнути успіху.

Попри напруження ситуації протягом тижня, за оцінками розвідки, ХАМАС на даному етапі не був зацікавлений в ескалації, оскільки нещодавно були досягнуті певні домовленості.

Оцінка була така, що ХАМАС отримав те, що хотів, і зараз воювати не зацікавлений. Ймовірно, це було лише прикриттям для підготовки до операції, яку ізраїльська розвідка не викрила. Відповідно в Ізраїлю не було бойової готовності, не були стягнуті сили, армія була розслаблена,

– мовив Гендельман.

ХАМАС навіть незначними силами на багатьох ділянках перейшов кордон і діяв у кількох населених пунктах, а також зайшов на військові бази вздовж кордону з Сектором Гази та завдав значного ураження. Втім, особливо болюче для ізраїльського суспільства те, що велику кількість полонених вивезли з території країни.

Це вкотре показує, що не можна замінювати оцінку можливостей ворога на оцінку намірів, адже це часто призводить, як і в цьому випадку, до катастрофічних наслідків,

– наголосив військовий експерт з Ізраїлю.

Ізраїльтяни звикли до ракетних обстрілів, проте напад з великою кількістю вбитих, поранених і полонених – це різке підвищення ескалації. З ізраїльського боку ймовірна набагато потужніша авіаційна кампанія та проведення наземної операції. Нині відбувається мобілізація резервів та стягування сил.

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Мета терористів

ХАМАС розуміє співвідношення сил, але Джихад веде "священну війну". Бойовики досягають конкретних тактичних цілей, наприклад, захоплення великої кількості полонених відповідає давньому відчаю влаштувати ще одну велику угоду щодо обміну і звільнити палестинських ув'язнених з ізраїльських тюрем.

Ймовірно, ХАМАС має бажання очолити всіх палестинців. Це також може бути одним з факторів. Також можливий іранський слід у спробі зірвати процес нормалізації відносин з Саудівською Аравією. Проте бойовики розуміють, що у такий спосіб не знищать Ізраїль,

– додав Гендельман.

Дотичність Ірану

ХАМАС – союзник Ірану, тому те, що зараз роблять бойовики в Ізраїлі, вигідно Тегерану. Зараз Іран зацікавлений у тому, щоб зірвати процес нормалізації відносин між Ізраїлем та Саудівською Аравією. Черговий спалах у Секторі Гази може нашкодити цьому процесу, що вигідно Тегерану.

Важливо! Іран офіційно підтримав атаки бойовиків ХАМАС.

"Якщо Іран почне підтримувати, то постарається на пряму не брати участі у війні", – підсумував військовий експерт з Ізраїлю

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