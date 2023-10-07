Нападение ХАМАСа не представляет угрозы существованию государства Израиль. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт из Израиля Давид Гендельман, объяснив цель эскалации.

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Почему не удалось отбить атаку

Нападения на Израиль никто не ожидал, не было боевой готовности и не было стянуто достаточно боевых сил. Все были в расслабленном режиме мирного времени. Благодаря эффекту неожиданности палестинцы смогли прорваться.

ХАМАС смог достичь тактической оперативной внезапности,

– отметил военный эксперт из Израиля.

Все опирается именно на фактор неожиданности. Если бы разведка сообщила, возможно, террористов остановили бы еще на границе. Поскольку боевой готовности не было, то ХАМАС даже мельчайшими силами и примитивными средствами удалось добиться успеха.

Несмотря на напряженную ситуацию в течение недели, по оценкам разведки, ХАМАС на данном этапе не был заинтересован в эскалации, поскольку недавно были достигнуты определенные договоренности.

Оценка была такова, что ХАМАС получил то, что хотел, и сейчас воевать не заинтересован. Вероятно, это было лишь прикрытием подготовки к операции, которую израильская разведка не разоблачила. Соответственно у Израиля не было боевой готовности, не были стянуты силы, армия была расслаблена,

– сказал Гендельман.

ХАМАС даже незначительными силами на многих участках перешел границу и действовал в нескольких населенных пунктах, а также зашел на военные базы вдоль границы с Сектором Газа и нанес значительное поражение. Впрочем, особенно болезненно для израильского общества то, что большое количество пленных увезли с территории страны.

Это показывает, что нельзя заменять оценку возможностей врага на оценку намерений, ведь это часто приводит, как и в этом случае, к катастрофическим последствиям,

– подчеркнул военный эксперт из Израиля.

Израильтяне привыкли к ракетным обстрелам, однако нападение с большим количеством убитых, раненых и пленных – это резкое повышение эскалации. С израильской стороны вероятна гораздо более мощная авиационная кампания и проведение наземной операции. В настоящее время происходит мобилизация резервов и стягивание сил.

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Цель террористов

ХАМАС понимает соотношение сил, но Джихад ведет "священную войну". Боевики достигают конкретных тактических целей, например, захват большого количества пленных отвечает давнему отчаянию устроить еще одно большое соглашение по обмену и освободить палестинских заключенных из израильских тюрем.

Вероятно, у ХАМАСа есть желание возглавить всех палестинцев. Это тоже может быть одним из факторов. Также возможен иранский след в попытке сорвать процесс нормализации отношений с Саудовской Аравией. Однако боевики понимают, что таким образом не уничтожат Израиль,

– добавил Гендельман.

Причастность Ирана

ХАМАС – союзник Ирана, потому то, что сейчас делают боевики в Израиле, выгодно Тегерану. Сейчас Иран заинтересован в том, чтобы сорвать процесс нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Очередная вспышка в Секторе Газа может навредить этому процессу, что выгодно Тегерану.

Важно! Иран официально поддержал атаки боевиков ХАМАС.

"Если Иран начнет поддерживать, то постарается напрямую не участвовать в войне", – подытожил военный эксперт из Израиля.

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