Лідерів ХАМАС підозрюють у вчиненні воєнних злочинів і злочинів проти людяності в Ізраїлі та Секторі Гази. Ізраїльським очільникам інкримінують те саме, проте на території Сектора Гази.

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Як відреагував ізраїльський прем'єр

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що рішення прокурора МКС вимагати ордер на його арешт було абсурдним. За його словами, такі дії спрямовані проти усього народу його країни.

Я з огидою відкидаю порівняння прокурора в Гаазі між демократичним Ізраїлем і масовими вбивцями ХАМАС. З якою зухвалістю ви порівнюєте ХАМАС, який вбивав, палив, різав, обезголовлював, ґвалтував і викрадав наших братів і сестер, із солдатами ЦАХАЛ, які ведуть справедливу війну, яка не схожа на жодну іншу,

– наголосив він.

Глава уряду Ізраїлю також назвав це рішення "абсолютним спотворенням реальності". Він пообіцяв своєму народові, що подібна спроба "зав'язати руки Ізраїлю" обов'язково провалиться.

Як реагують на це рішення у світі: основне