У самому Ізраїлі теж засудили рішення Міжнародного кримінального суду. Там назвали антисемітською позицію прокурора МКС Каріма Хана.

Дивіться також МКС запросив ордер на арешт лідерів ХАМАС, а також прем'єра та міністра оборони Ізраїлю

Думка Байдена

Заява прокурора МКС про видачу ордерів на арешт ізраїльських лідерів викликає обурення. І дозвольте мені бути відвертим: що б цей прокурор не мав на увазі, немає ніякої еквівалентності – жодної – між Ізраїлем і ХАМАСом. Ми завжди будемо разом з Ізраїлем протистояти загрозам його безпеці,

– заявив президент США.

Рішення МКС може бути нелегітимним

У цьому ключі висловився Ентоні Блінкен. Він сказав: США відкидають заяву Каріма Хана, бо в ній Ізраїль прирівняли до ХАМАС.

"Це ганебно. ХАМАС – це жорстока терористична організація, яка здійснила найжахливіше масове вбивство євреїв з часів Голокосту і досі утримує в заручниках десятки невинних людей, в тому числі американців", – ідеться в повідомленні.

А ще держсекретар США підкреслив: Америка вважає, що МКС не має юрисдикції у цій справі, оскільки це суд з обмеженою юрисдикцією.

На думку Блінкена, прокурор МКС поспішив. Він мав "надати ізраїльській правовій системі повну і своєчасну можливість продовжити розгляд справи". Адже Держава Ізраїль була готова співпрацювати, а сам Карім Хан мав навідати країну наступного тижня.

Зважаючи на це, у США сумніваються у тому, що розслідування легітимне і достовірне.

В інших ситуаціях прокурор відкладав національні розслідування і співпрацював з державами, щоб надати їм час для проведення розслідування. Прокурор не надав такої можливості Ізраїлю,

– зауважив Блінкен.

Він підсумував: це рішення МКС "нічим не допомагає і може поставити під загрозу поточні зусилля з досягнення угоди про припинення вогню".

Цікаво! Про те, що Нетаньягу можуть вручити ордер на арешт, мовилося ще на початку травня. Що це означає і чому справу щодо сектору Гази розглядає Міжнародний кримінальний суд – читайте в матеріалі 24 Каналу.