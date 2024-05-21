Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський, зауваживши, що можливі ордери на арешт від Міжнародного кримінального суду ніяк не вплинуть на хід бойових дій. Ізраїль не зупинить операцію в Секторі Гази, а ХАМАС взагалі не є суб'єктом міжнародного права, тому на їхню реакцію не звертають уваги.

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Можливі довгострокові наслідки

Як зазначив Вігірінський, відсутність реакції на дії Міжнародного кримінального суду, звісно ж, впливають на репутацію цієї інституції. Але загалом теперішні події у світі можуть призвести до того, що міжнародна структура, яка була сформована після Другої світової війни, у довгостроковій перспективі зруйнується.

Вона або руйнується, або залишається – і усі її визнають. От з ООН. Ізраїль не виконує жодної резолюції. Ні про припинення вогню; ні про деокупацію території. Так само вони не будуть виконувати рішення МКС через те, що Ізраїль не ратифікував Римський статут. Що тут може зробити суд? Нічого. У них немає поліцейських підрозділів,

– сказав Вігірінський.

Міжнародне право діє за принципом, що "договори мають виконуватися". Якщо країна ратифікувала Римський статут, то мала б виконати свої зобов'язання. Але країна цілком може сказати, що людина володіє політичним імунітетом – і не видавати її.

У цій ситуації МКС виконав свою роботу. На неї нашаровується політичний підтекст, який може дискредитувати сам МКС та й міжнародну судову систему в частині права, яке покликане тримати в рамках механізми ведення війни,

– зауважив Вігірінський.

Можливі нові ордери на арешт від МКС: коротко