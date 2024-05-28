Очевидцы говорят, что израильские танки были замечены возле мечети Аль-Авда, центральной достопримечательности Рафаха. Израильские военные говорят, что их силы продолжают действовать в районе Рафаха, но никак не прокомментировали сообщения о продвижении к центру города.

Смотрите также Признание Палестинского государства и новый скандал: как это делала Украина и почему все так сложно

Израиль наносит массированные удары по городу

Военные ЦАХАЛ продолжают наступление на Рафах, анклав, которым сейчас руководят боевики ХАМАС. Авиация наносит регулярные авиаудары по городу. Танки продвинулись в западные районы и заняли позиции на вершине холма Зуруб в западном Рафахе под прикрытием интенсивных бомбардировок. Жители Рафаха говорили, что израильские военные, похоже, привезли в район наступления бронированные машины с дистанционным управлением.

С начала наступления Израиля, когда его войска взяли под контроль пункт пересечения границы с Египтом три недели назад, танки зачистили окрестности Рафаха и вошли в некоторые из его восточных районов, но еще не вошли в город полной силой.

Мировые лидеры призвали выполнить приказ Международного суда ООН о прекращении нападения Израиля после удара по палаточному городку для беженцев из других частей Газы. Жители говорят, что район Тель-Аль-Султан, место смертоносного удара в воскресенье, все еще подвергается интенсивным бомбардировкам.

Танковые снаряды падают везде в Тель-Аль-Султане. Многие семьи покидали свои дома в западном Рафахе под обстрелами в течение всей ночи,

– рассказал местный житель в чате.

Агентство ООН по делам палестинских беженцев сообщило, что с начала мая от израильского наступления в Рафахе сбежали около миллиона человек.

Почему Израиль начал наступление и кто против