Западное издание сообщает, что почти одновременные решения трех стран признать Палестину могут дать толчок для ее признания другими странами ЕС и стимулировать дальнейшие шаги в ООН, что углубит изоляцию Израиля. Их позиция в том, что это вроде бы шаг к давним палестинским стремлениям, которые возникли на фоне международного возмущения количеством погибших среди гражданского населения после наступления Израиля на Газу.

Смотрите также Украине пора признать Палестину, Косово и Тайвань

Почему США сейчас против признания Палестины

ООН предусматривала в 1947 году распределение территорий таким образом, чтобы рядом могли мирно сосуществовать еврейское и Палестинское государства. Впрочем, палестинцы и весь арабский мир отклонили эту идею. По результатам арабо-израильской войны 1948 – 1949 годов и Шестидневной войны 1967 года Израиль взял под свой контроль все спорные территории, в том числе и Газу, которую контролировал Египет.

США, Великобритания и другие западные страны поддержали идею независимого Палестинского государства, существующего рядом с Израилем, как решение ожесточенного конфликта на Ближнем Востоке. Но они настаивают на том, что государственность Палестины должна стать частью урегулирования путем переговоров. С 2009 года же не было никаких предметных переговоров.

Associated Press сообщает, что страны, которые хотят признать Палестину, не признают существующее государство, а признают лишь возможность его существования. Они хотят укрепить международный статус палестинцев и оказать большее давление на Израиль, чтобы тот начал переговоры о прекращении войны. Испания, Ирландия, Норвегия, (а за ними Мальта и Словения) сейчас хотят признать Палестину, подав это как "положительный вклад" в прекращение войны.

Кто еще и почему против признания

Израиль отвергает любые шаги по легитимизации палестинцев. В видеозаявлении премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что "намерение нескольких европейских стран признать Палестинское государство является наградой за терроризм".

80% палестинцев в Иудее и Самарии (Западный берег) поддерживают ужасную резню 7 октября. Этому злу нельзя дать государство. Это будет террористическое государство,

– подчеркнул Нетаньяху.

Крупные государства пока тоже не спешат признавать Палестину. Британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон заявил, что признание Палестинского государства не может произойти, пока ХАМАС остается в Газе, хотя это и может произойти, пока Израиль ведет переговоры с палестинскими лидерами. Франция и Германия пока тоже против таких шагов.

Что известно о боевых действиях в Секторе Газа