На территории Газы вообще не должно остаться ни одного палестинского боевика. Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер, отметив, что у ХАМАС кардинально другая позиция и требования.

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Чего хочет ХАМАС и Израиль

Боевики требуют от Израиля окончания войны и выхода из Сектора Газа. Далее они предполагают возможность переговоров по заложникам. На Израиль возвращает их к предыдущим договоренностям – несколько дней перемирия для обмена людьми.

Когда-то ХАМАС согласился на это соглашение, потому что неправильно оценил серьезность намерений Израиля. Он думал, что в течение перемирия на страну начнется международное давление с требованием закончить войну. Но этого не произошло. Израиль возобновил боевые действия, когда ХАМАС перестал отдавать заложников,

– рассказал Цви Зильбер.

Теперь боевики требуют только полного прекращения войны. Только после этого они готовы говорить о заложниках. Это делают для того, чтобы показать своему народу, что нападение якобы было не зря. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху уже заявил, что выхода из Сектора Газы не будет, так же как и освобождения террористов в таких больших количествах.

Каждый израильтянин хочет возвращения всех заложников, но мы также понимаем, что за обмен 136 жизней – можем потерять тысячи, потому что столько террористов с кровью на руках вернутся в Газу. Все они возьмутся за оружие и будут бороться против нас,

– подчеркнул израильский журналист.

"Все это приведет не только к террористическим войнам. Начнутся "горячие", присоединится Хезболла, другие террористические организации. Это взбодрит Иран и он начнет вооружать ХАМАС с еще большей силой", – добавил Цви Зильбер.

Поэтому сейчас на весах интересы 10 миллионов израильтян и 136 человек и членов их семей, которые считают, что заложников надо освобождать любой ценой. Но с такой позицией соглашается лишь 20 – 30% населения страны. Большинство понимает, какие ужасные последствия могут быть от такого решения.

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