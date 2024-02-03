На территории Газы вообще не должно остаться ни одного палестинского боевика. Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер, отметив, что у ХАМАС кардинально другая позиция и требования.
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Чего хочет ХАМАС и Израиль
Боевики требуют от Израиля окончания войны и выхода из Сектора Газа. Далее они предполагают возможность переговоров по заложникам. На Израиль возвращает их к предыдущим договоренностям – несколько дней перемирия для обмена людьми.
Когда-то ХАМАС согласился на это соглашение, потому что неправильно оценил серьезность намерений Израиля. Он думал, что в течение перемирия на страну начнется международное давление с требованием закончить войну. Но этого не произошло. Израиль возобновил боевые действия, когда ХАМАС перестал отдавать заложников,
– рассказал Цви Зильбер.
Теперь боевики требуют только полного прекращения войны. Только после этого они готовы говорить о заложниках. Это делают для того, чтобы показать своему народу, что нападение якобы было не зря. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху уже заявил, что выхода из Сектора Газы не будет, так же как и освобождения террористов в таких больших количествах.
Каждый израильтянин хочет возвращения всех заложников, но мы также понимаем, что за обмен 136 жизней – можем потерять тысячи, потому что столько террористов с кровью на руках вернутся в Газу. Все они возьмутся за оружие и будут бороться против нас,
– подчеркнул израильский журналист.
"Все это приведет не только к террористическим войнам. Начнутся "горячие", присоединится Хезболла, другие террористические организации. Это взбодрит Иран и он начнет вооружать ХАМАС с еще большей силой", – добавил Цви Зильбер.
Поэтому сейчас на весах интересы 10 миллионов израильтян и 136 человек и членов их семей, которые считают, что заложников надо освобождать любой ценой. Но с такой позицией соглашается лишь 20 – 30% населения страны. Большинство понимает, какие ужасные последствия могут быть от такого решения.
ХАМАС напал на Израиль: что сейчас происходит
- Палестинские боевики построили очень прочную систему обороны под землей. Их тоннели растянуты на 500 – 700 километров. К тому же они оказались значительно больше и хорошо развитыми, чем это предполагал Израиль. Технически уничтожить эти туннели и боевиков, которые там прячутся, – очень сложно. Более того, в них могут удерживать заложников.
- ХАМАС удерживает заложников в очень неудовлетворительных условиях. Многие данные не разглашают, чтобы не навредить людям, но известно о том, что им не дают доступа к гигиене. Некоторые заложники еще с момента захвата в октябре 2023 года – не могли помыться. Также их ограничивают в еде, не дают воды. Старшим людям отказывают в доступе к медикаментам.
- Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заверил, что ЦАХАЛ не выйдет из Сектора Газа. Он заявил, что абсолютное большинство людей стремится к полной победе над ХАМАС. Также политик отверг возможность выпустить тысячи палестинских боевиков за более сотню израильских заложников.