Сам факт существования Агентства ООН по делам палестинских беженцев – уже шокирует. Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Сергей Ауслендер, заметив, что беженцы из Палестины составляют всего 2 – 3% всех беженцев в мире.

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Что не так с деятельностью Агентства

Всеми другими беженцами, то есть почти 97%, занимается Управление Верховного комиссара по делам беженцев. Но почему-то для палестинцев создали отдельное агентство, у которого бюджет втрое больше, чем в Управление, которое работает со всеми беженцами планеты.

Сама по себе эта ситуация абсурдна, но ООН ее продолжала. Там огромные бюджеты, все делилось, грабилось. Человек же не может быть вечным беженцем, но палестинцы почему-то всегда такими считались,

– заметил Сергей Ауслендер.

Он привел пример, когда, спасаясь от войны, кто-то приезжает в другую страну, но через несколько лет получает там документы на пребывание, проживание. Более того, дети, которые родились в этой стране, считаются ее гражданами. Но палестинцы по каким-то причинам считались беженцами даже в пятом поколении.

Даже если условно палестинский беженец женится на китаянке, то она также называлась беженкой. Это совершенно ненормально, и Израиль говорил об этом уже много раз,

– добавил журналист.

Почему о причастности Агентства к ХАМАС сказали именно сейчас

По словам Сергея Ауслендера, вероятно, вопрос подняли, потому что в израильских спецслужб появились соответствующие доказательства. Речь идет о фото, видео, записи из нагрудных камер. Также ведутся допросы пленных боевиков. Наверное, именно так удалось получить показания.

Израиль не стал бы втягиваться в эту историю, не имея 100% доказательств. Очевидно, они появились, их представили, а в ООН сразу начали говорить, что якобы они не знали, что их работники находятся в определенных отношениях с ХАМАС. Если ты работаешь в Газе, то такие отношения точно есть. По-другому там не работает,

– заметил израильский журналист.

Если участие в нападении 7 октября 2023 года все-таки докажут, то должны быть кардинальные перемены. Агентство следует распускать и создавать другую структуру. Она ведь, вероятно, финансировала терроризм. Кроме этого, по словам журналиста, немало средств, которые поступали в рамках Агентства, ХАМАС забирал себе путем разных махинаций. Вероятно, сейчас Израиль получил неопровержимые доказательства, потому и началась вся эта история.

Действительно ли могут остановить деятельность Агентства

Такие разговоры продолжаются и фактически это достаточно просто сделать. Нужно только прекратить финансирование Агентства. Каждый беженец приносил структуре средства. Годами количество беженцев существенно увеличивалось, хотя войны на этой территории не было, Израиль вышел из Сектора Газа, но почему-то беженцы оставались и росли.

"Все это было совершенно ненормально, поэтому Израиль настаивает на ликвидации этой структуры, как таковой, что имеет прямое отношение к финансированию терроризма. США, Канада, Италия, Австралия, которые являются главными донорами Агентства, объявили о том, что приостанавливают его финансирование, пока не будет результатов расследования", – подчеркнул Сергей Ауслендер.

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