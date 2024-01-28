Сам факт існування Агентства ООН у справах палестинських біженців – вже шокує. Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер, зауваживши, що біженці з Палестини складають лише 2 – 3% від усіх біженців у світі.

Дивіться також Ніхто ніколи цього не приховував, – журналіст з Ізраїлю про фінансування створення ХАМАС

Що не так з діяльністю Агентства

Всіма іншими біженцями, тобто майже 97%, опікується Управління Верховного комісара у справах біженців. Але чомусь для палестинців створили окреме Агентство, у якого бюджет втричі більший, ніж в Управління, яке працює з усіма біженцями планети.

Сама по собі ця ситуація абсурдна, але ООН її продовжувала. Там величезні бюджети, все ділилось, грабувалося. Людина ж не може бути вічним біженцем, але палестинці чомусь завжди такими вважалися,

– зауважив Сергій Ауслендер.

Він навів приклад, коли, рятуючись від війни, хтось приїжджає в іншу країну, але через кілька років отримує там документи на перебування, проживання. Щобільше, діти, які народилися в цій країні, вважаються її громадянами. Але палестинці з якихось причин вважалися біженцями навіть у п'ятому поколінні.

Навіть якщо умовно палестинський біженець одружується з китаянкою, то вона також називалася біженкою. Це абсолютно ненормально й Ізраїль говорив про це вже багато разів,

– додав журналіст.

Чому про причетність Агентства до ХАМАС сказали саме зараз

За словами Сергія Ауслендера, ймовірно, питання порушили тому, що в ізраїльських спецслужб з'явилися відповідні докази. Мовиться про фото, відео, записи з нагрудних камер. Також ведуться допити полонених бойовиків. Напевно, саме так вдалося отримати свідчення.

Ізраїль не почав би втягуватися у цю історію, не маючи 100% доказів. Очевидно, вони з'явилися, їх представили, а в ООН одразу почали казати, що нібито вони не знали, що їхні працівники перебувають у певних стосунках з ХАМАС. Якщо ти працюєш у Газі, то такі стосунки точно є. По-іншому там не працює,

– зауважив ізраїльський журналіст.

Якщо участь у нападі 7 жовтня 2023 року все-таки доведуть, то мають бути кардинальні зміни. Агентство треба розпускати й створювати іншу структуру. Адже вона, ймовірно, фінансувала тероризм. Крім цього, за словами журналіста, чимало коштів, які надходили у межах Агентства, ХАМАС забирав собі, шляхом різних махінацій. Ймовірно, зараз Ізраїль отримав неспростовні докази, тому й почалася вся ця історія.

Чи справді можуть зупинити діяльність Агентства

Такі розмови тривають й фактично це досить просто зробити. Потрібно лише припинити фінансування Агентства. Кожен біженець приносив структурі кошти. Роками кількість біженців суттєво збільшувалась, хоч війни на цій території не було, Ізраїль вийшов з Сектора Гази, але чомусь біженці залишалися і зростали.

"Все це було абсолютно ненормально, тож Ізраїль наполягає на ліквідації цієї структури, як такої, що має прямий стосунок до фінансування тероризму. США, Канада, Італія, Австралія, які є головними донорами Агентства, оголосили про те, що призупиняють його фінансування, поки не буде результатів розслідування", – наголосив Сергій Ауслендер.

Що відомо про скандали, пов'язані з ООН