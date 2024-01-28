Ізраїль звинуватив деяких співробітників Агентства ООН у Секторі Гази у справах палестинських біженців у причетності до атак на єврейську державу. Також Єрусалим повідомив про призупинення фінансування UNRWA зі свого боку.

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Що сказав Ізраїль

Європейська держава звинуватила 12 працівників UNRWA у тому, що вони брали участь у нападі палестинських бойовиків на Ізраїль. Після цього США призупинили фінансування Агентства ООН у Секторі Гази.

Америка вважається основним донором UNRWA. Згодом збільшилась кількість країн, які теж призупинили фінансування організації. Це також зробили Велика Британія, Канада, Франція, Нідерланди, Італія, Фінляндія, Австралія.

Глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац привітав рішення цих країн та заявив, що єврейська держава працюватиме над повним припиненням діяльності цієї організації у Секторі Гази.

Ми вже багато років попереджаємо, що UNRWA увічнює проблему біженців, підриває мир і слугує цивільним підрозділом ХАМАС у Секторі Гази,

– сказав він.

Як відреагували в UNRWA

Генеральний комісар UNRWA Філіп Лаззаріні відреагував на звинувачення з боку єврейської держави. Він пообіцяв звільнити цих людей. Також Лаззаріні запевнив, що ці 12 співробітників, яких підозрює Ізраїль, понесуть відповідальність, якщо їхню провину доведуть.

Палестина відповіла

Міністр Палестинської автономії з цивільних справ Хусейн аль Шейх прокоментував скандал. За його словами, рішення деяких країн про призупинення фінансування Агентства ООН у Секторі Гази "несе великі політичні та гуманітарні ризики для надання допомоги".

ХАМАС теж відреагував на припинення фінансування UNRWA низкою держав. Палестинські бойовики звинуватили Ізраїль у "погрозах та шантажі" та закликали ООН й міжнародні організації "не піддаватися".

Що відомо про фінансування ХАМАС