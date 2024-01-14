Влада Ізраїлю заявила, що бойовики радикального ісламістського руху ХАМАС планували атаки на різні об'єкти в Європі, Африці та на Близькому Сході.
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ХАМАС будував мережу в Європі
Ізраїль зібрав докази цього як самостійно, так і працюючи з іноземними спецслужбами.
Під час розвідувальних зусиль було виявлено значний обсяг інформації, що доводить, що терористична організація ХАМАС працювала над розширенням своєї насильницької діяльності за кордоном з метою нападу на невинних людей по всьому світу,
– повідомили в канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.
За словами представника міністерства, Ізраїль розкрив "подробиці про театри військових дій, об'єкти терористів і про тих, хто брав участь у скоєнні атак" – від командирів ХАМАС у Лівані до останніх, хто нападав на оперативну інфраструктуру.
Він не надав подробиць щодо цих висновків, але повідомив, що мережа планувала атакувати посольство Ізраїлю у Швеції, закупити БпЛА та використовувати злочинні організації в Європі для підтримки атак.
Вже відбулися перші затримання
У грудні осередки ХАМАС у Данії, Німеччині та Голландії вже були заарештовані за підозрою у змові з метою нападу на єврейські об'єкти в Європі.
Терористична організація Хамас невпинно і вперто працює над розширенням своїх смертоносних операцій на Європу і тим самим становить загрозу внутрішній безпеці цих країн,
– сказав раніше Нетаньягу.
- До слова, Салех аль-Арурі, який протягом багатьох років розшукувався Ізраїлем – вважається головним організатором тероризму ХАМАС на Західному березі. Нещодавно він загинув внаслідок вибуху в передмісті Бейрута. Державне агентство новин Лівану заявило, що це була атака ізраїльським безпілотником.
- Ізраїльські офіційні особи відмовилися від коментарів, Держдеп США теж спростував цю інформацію. Однак джерела The New York Times та Washington Post серед високопосадовців США заявили, що Ізраїль таки несе відповідальність за це.
- Зазначимо, що після терористичного вторгнення ХАМАС в Ізраїль 7 жовтня, влада країни пообіцяла винищити всіх терористів. А у грудні Ізраїль оновив попередження про поїздки до десятків країн на тлі зростання антисемітизму та погроз насильства щодо ізраїльтян та євреїв по всьому світу.