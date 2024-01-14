Ізраїльські лідери, зокрема прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу, виступають за повний контроль Ізраїлю над прикордонною територією Сектора Гази. Єврейська держава хоче у такий спосіб перекрити контрабандний потік зброї, заблокувати тунелі ХАМАС, не дати терористам втекти з анклаву, а також позбавити палестинських бойовиків контролю над пунктом пропуску.

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Що саме планує Ізраїль

Як пише видання, ізраїльські лідери хочуть, щоб ЦАХАЛ контролював південний кордон Сектора Гази з Єгиптом. Мовиться про так званий Філадельфійський коридор. Це частина стратегії Ізраїлю щодо перемоги над ХАМАС та запобігання повторення трагічних подій 7 жовтня 2023 року.

Нетаньягу раніше вимагав закрити Філадельфійський коридор та казав, що будь-яка інша домовленість не гарантує роззброєння, якого хоче Єрусалим. Нещодавно стало відомо, що ізраїльські чиновники попередили Єгипет про планування воєнної операції вздовж кордону з Газою. Цю інформацію підтвердили журналістам чинні та колишні ізраїльські офіційні особи, а також єгипетські офіційні особи.

Операція, ймовірно, включатиме усунення палестинських офіційних осіб з ключового пункту пропуску та розміщення ізраїльських сил уздовж ділянки землі від південно-східного кута Гази, що примикає до Ізраїлю та Єгипту в напрямку Середземного моря приблизно у 8 милях на північний захід,

– пише видання.

У матеріалі зауважується, що для жителів Гази це скасує символ палестинського суверенітету, а для Ізраїлю відкриє перспективи довгострокового контролю над кордоном після завершення війни. Це може змінити угоду про безпеку з Газою, яка існувала майже 20 років.

Яка реакція Єгипту

Каїр стурбований тим, що операція ЦАХАЛ може порушити умови мирного договору 1979 року між Ізраїлем та Єгиптом. Ця угода накладає обмеження на кількість військ, які вони можуть розмістити біля кордонів у цьому регіоні. Також операція Армія оборони Ізраїлю може випадково завдати шкоди тій єгипетській території, що межує з Сектором Гази.

Ізраїльські офіційні особи повідомили журналістам, що Єрусалим працює над розв'язанням цих проблем та координує свої плани з Каїром. Так, кілька днів тому Каїр відхилив пропозицію Єрусалима щодо розміщення ізраїльської служби безпеки на єгипетській стороні кордону для спільного патрулювання території, бо побачив у цьому порушення суверенітету.

Єгипет вирішив зміцнити фізичні бар'єри на своєму боці кордону, а також встановити більшу кількість відеокамер та сторожових веж. При цьому Каїр не ділитиметься каналами спостереження з єврейською державою. Видання пише, що ізраїльські лідери не дали остаточного дозволу на проведення цієї операції. Також у матеріалі сказано, що час будь-якої операції вздовж цього кордону залежатиме від переговорів з урядом Єгипту.

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