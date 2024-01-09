Російський публіцист зі США Андрій Піонтковський сказав 24 Каналу, що Ізраїль усвідомлює ризики такого шляху. Однак країна має план.
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"Я думаю, розрахунок Ізраїлю на те, що цією своєю атакою він протягом кількох днів втягне Америку в цю сутичку", – припустив Піонтковський.
Раніше США просили Ізраїль запобігти подальшій ескалації й зменшити інтенсивність боїв. Водночас в американському уряді є потужне ізраїльське лобі, яке може вплинути на Джо Байдена.
Яке значення це матиме для України
Оскільки Іран – один з головних спонсорів Хезболли, її знищення може стати прологом до ліквідації ядерної програми Тегерана і його керівництва. Такі драматичні події на Близькому Сході, які можуть розгорнутись найближчими днями, матимуть величезне значення для України.
Якщо Америка вступить і буде розтрощена військова машина Ірану, це не лише чисто військова допомога Україні, а й величезний психологічний і політичний удар по путінському режиму,
– констатував Піонтковський.
Ізраїль проти Хезболли: останні новини
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про готовність розпочати війну проти Хезболли. Хоча вважає за краще відновити безпеку на прикордонній території без широкої кампанії.
- Як відомо, Хезболла регулярно обстрілює північ Ізраїлю, хоча у війну відкрито не вступила. Ізраїль завдає ударів у відповідь.
- Ситуацію загострила також ліквідація одного з високопосадових командирів Хезболли – Віссама аль Тавіля. Він їхав разом з ще одним бойовиком у машині, яку підбив безпілотник.
- Раніше стало відомо, що Хезболла може мати російські протикорабельні ракети "Яхонт". Їхній радіус дії – 300 кілометрів.