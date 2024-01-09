Російський публіцист зі США Андрій Піонтковський сказав 24 Каналу, що Ізраїль усвідомлює ризики такого шляху. Однак країна має план.

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"Я думаю, розрахунок Ізраїлю на те, що цією своєю атакою він протягом кількох днів втягне Америку в цю сутичку", – припустив Піонтковський.

Раніше США просили Ізраїль запобігти подальшій ескалації й зменшити інтенсивність боїв. Водночас в американському уряді є потужне ізраїльське лобі, яке може вплинути на Джо Байдена.

Яке значення це матиме для України

Оскільки Іран – один з головних спонсорів Хезболли, її знищення може стати прологом до ліквідації ядерної програми Тегерана і його керівництва. Такі драматичні події на Близькому Сході, які можуть розгорнутись найближчими днями, матимуть величезне значення для України.

Якщо Америка вступить і буде розтрощена військова машина Ірану, це не лише чисто військова допомога Україні, а й величезний психологічний і політичний удар по путінському режиму,

– констатував Піонтковський.

Іран активно постачає зброю Росії. Крім дронів-камікадзе, Тегеран міг надати Кремлю балістичні ракети.

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