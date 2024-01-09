Российский публицист из США Андрей Пионтковский сказал 24 Каналу, что Израиль осознает риски такого пути. Однако страна имеет план.

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"Я думаю, расчет Израиля на то, что этой своей атакой он в течение нескольких дней втянет Америку в эту схватку", – предположил Пионтковский.

Ранее США просили Израиль предотвратить дальнейшую эскалацию и уменьшить интенсивность боев. В то же время, в американском правительстве есть мощное израильское лобби, которое может повлиять на Джо Байдена.

Какое значение это будет иметь для Украины

Поскольку Иран является одним из главных спонсоров Хезболлы, его уничтожение может стать прологом к ликвидации ядерной программы Тегерана и его руководства. Такие драматические события на Ближнем Востоке, которые могут развернуться в ближайшие дни, будут иметь огромное значение для Украины.

Если Америка вступит и будет разбита военная машина Ирана, это не только чисто военная помощь Украине, но и огромный психологический и политический удар по путинскому режиму,

– констатировал Пионтковский.

Иран активно снабжает Россию оружием. Кроме дронов-камикадзе, Тегеран мог предоставить Кремлю баллистические ракеты.

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