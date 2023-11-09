Лідер "Хезболли" Саєд Хасан Насралла минулого тижня відкрито зробив попередження Вашингтону, що його угруповання має "щось проти американських кораблів", розміщених у регіоні.

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З посиланням на два ліванських джерела, видання пише, що він мав на увазі саме посилення протикорабельного ракетного потенціалу "Хезболли", зокрема ракетами "Яхонт" російського виробництва з радіусом дії 300 кілометрів.

Хезболла купила ракети в Сирії

Міжнародні ЗМІ та аналітики упродовж багатьох років повідомляли, що "Хезболла" придбала ракети "Яхонт" у Сирії. Водночас у "Хезболлі" ніколи не підтверджували, що володіють цією зброєю.

Протикорабельні можливості "Хезболли" значно зросли з 2006 року, коли угруповання вперше продемонструвало, що може вразити судно в морі, влучивши в ізраїльський військовий корабель у Середземному морі,

– пише видання.

Ба більше, джерело уточнило, що є і "Яхонт", і інші речі, окрім цих ракет. При цьому не уточнюючи деталей.

"Вражаючий набір зброї"

Також співрозмовник видання зазначив, що використання цієї зброї "Хезболлою" проти військових кораблів означатиме, що "конфлікт переріс у велику регіональну війну".

Троє чинних і один ексчиновник США заявили, що "Хезболла" накопичила "вражаючий набір зброї", зокрема, протикорабельні ракети.

До теми Росія впевнена, що Ізраїль не атакуватиме її сили у Сирії через передачу ППО Хезболлі, – ISW

Позиція США: коротко