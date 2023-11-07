Про це 24 Каналу розповів експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко, зауваживши, що на цих авіаносних групах перебуває близько 180 літаків. Також там є судна, які забезпечують протиповітряну та протиракетну оборону.

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Зрозуміло, що таке потужне військове угруповання розмістили у Середземному морі не просто так. Це – чіткий сигнал Ірану, який міг би планувати потужніші атаки на Ізраїль.

Очевидне, що все це спрямовано проти Ірану, щоб стримати його від активних дій. Від власних активних або від втручання їхніх проксі-сил,

– зауважив Жовтенко.

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Чіткий натяк для Ірану

Як наголосив Жовтенко, попри все, Іран все одно намагається активізувати усі проксі-сили або союзників в регіоні. Йдеться і про хуситів в Єменів, і про Хезболлу, і про режим Башара Асада в Сирії.

Цікаво, що Сполучені Штати також направили до Близького Сходу атомний підводний човен "Огайо". Це – чудовий натяк і сигнал Ірану щодо ядерної зброї.

За місяць-півтора до нападу ХАМАС на Ізраїль американська розвідка оголошувала, що ядерна програма Ірану в такому стані, що Тегеран на віддалі тижня до отримання ядерного боєприпасу. Тобто, якби в Тегерані ухвалили таке рішення, то за тиждень вже була б готова ця зброя… Американська атомна субмарина озброєна і звичайними крилатими ракетами. Вони можуть завдати непоправну шкоду іранській ядерній програмі. Це прямий натяк, що про ядерну зброю навіть думати не варто,

– розповів Жовтенко.

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