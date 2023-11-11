Стало відомо, що Хезболла може мати російські протикорабельні ракети "Яхонт" з дальністю 300 кілометрів. Підполковник запасу Армії оборони Ізраїлю Марк Бабот прокоментував цю інформацію 24 Каналу.

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"Так, вони мають ракети, і це потрібно мати на увазі. Нагадаю вам, що Хезболла вела війну в Сирії плече до плеча з російським контингентом. Безсумнівно, російська зброя перейшла в Ліван навпростець із Сирії", – зазначив Бабот.

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Крім протикорабельних, Хезболла також може мати протизенітні й протитанкові ("Корнет", "Метис"). Їхня загальна кількість становить близько 100–150 тисяч ракет різних калібрів. Ними терористи можуть покрити всю територію Ізраїлю включно з Беер-Шевою.

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Терористи Хезболли загрозливі не лише через зброю – це навчена озброєна армія, яка налічує 100 тисяч солдатів, просякнутих шиїтською мотивацією.

Крім того, тривають бої в Юдеї та Самарії, а також на Західному березі Йордану.

"Ми оточені з усіх боків. Ситуація непроста, але вона поліпшується присутністю двох авіаносних груп США біля наших берегів. Вони попередили Іран і Хезболлу не починати цю війну. Найімовірніше, це фактор стримування", – додав Бабот.

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