Тим часом поки "Хезболла" займала вичікувальну позицію, інший союзник Ірану єменські хусити встигли оголосити про те, що атакуватимуть Ізраїль з повітря. Однак, на відміну від хуситів, "Хезболла" має географічний кордон з Ізраїлем й у випадку початку бойових дій південь Лівану може зазнати суттєвих руйнувань.
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Що відбувається в Секторі Гази зараз
Наприкінці жовтня Сили оборони Ізраїлю увійшли в Сектор Гази, розпочавши наземну операцію. Згодом, 2 листопада стало відомо, що ЦАХАЛ оточив місто Газа, що знаходиться на півночі контрольованої ХАМАС території. Для цього ізраїльські військові перерізали сполучення між півднем та північчю Сектору.
Експерти очікують, що незабаром розпочнуться жорсткі міські бої, мета яких – знищення усієї військової інфраструктури та самих бойовиків ХАМАС в місті Газа. Імовірно, ізраїльска армія зуміє досягти поставлених перед нею завдань, однак для цього знадобляться ще місяці бойових дій. Така тривалість операції створює ризики вступу у війну потенційних союзників ХАМАС.
Чи вступить Хезболла в конфлікт
Імовірно, на це також вплинула позиція Сполучених Штатів, які, перемістивши до берегів Ізраїлю свою авіаносну групу, попередили Ліван та Іран, що Тель-Авів не залишиться один.
На цьому тлі 3 листопада лідер "Хезболли" виступ із давно анонсованим зверненням. Однак слова Хасана Насралли звучали вкрай обережно й замість оголошення про вступ у війну лідер угруповання лише попередив, що такий сценарій "залишається можливим".
“На жаль, варіант (зі вступом "Хезболли" у війну – 24 Канал) досі не можна виключати. Не можна недооцінювати бажання цього угруповання завдати якомога більшої шкоди Ізраїлю”, – припустив політолог з Ізраїлю Михайло Пелліверт.
Михайло Пелліверт про поточну ситуацію в Ізраїлі: дивіться відео
Вже 4 листопада на кордоні між Ізраїлем та Ліваном відбулися незначні сутички, які важко назвати свідченням повномасштабної ескалації.
Операція Ізраїлю в Секторі Гази: реакція світу
- План Ізраїлю щодо повного знищення ХАМАС немає повної підтримки у світі. Це зокрема показало нещодавнє голосування на Генасамблеї ООН, яка необхідною більшістю голосів закликала до припинення вогню в Секторі Гази.
- Водночас підтримка Сполучених Штатів щодо наземної операції в Газі дозволяє Ізраїлю продовжувати оточення ХАМАС. Втім, Вашингтон також реагує на критику щодо Тель-Авіва, закликаючи останнього не порушувати міжнародне право під час проведення операції.
- Рішення Ізраїлю продовжувати наземну операцію з використанням масованих ударів з повітря викликало засудження в цілої низки не лише мусульманських країн. Дії ЦАХАЛ піддавалися також критиці окремих чиновників Євросоюзу та прем'єра Норвегії, а дружнє до України Чилі взагалі вирішило відкликати з Тель-Авіву свого посла.
- Водночас позиція уряду України та Володимира Зеленського є чітко проізраїльською з огляду на паралелі між терором проти цивільних, які застосовували ХАМАС та Росія в перші дні вторгнення. На цьому тлі ізраїльська преса також повідомляє, що візит Зеленського до Ізраїлю може відбутися вже в листопаді.