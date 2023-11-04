Тем временем пока "Хезболла" занимала выжидательную позицию, другой союзник Ирана йеменские хуситы успели объявить о том, что будут атаковать Израиль с воздуха. Однако, в отличие от хуситов, "Хезболла" имеет географическую границу с Израилем и в случае начала боевых действий юг Ливана может быть существенно разрушен.

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Что происходит в Секторе Газы сейчас

В конце октября Силы обороны Израиля вошли в Сектор Газа, начав наземную операцию. Впоследствии, 2 ноября стало известно, что ЦАХАЛ окружил город Газа, находящийся на севере контролируемой ХАМАС территории. Для этого израильские военные перерезали сообщение между югом и севером Сектора.

Эксперты ожидают, что в скором времени начнутся жесткие городские бои, цель которых – уничтожение всей военной инфраструктуры и боевиков ХАМАС в городе Газа. Вероятно, израильская армия сумеет добиться поставленных перед ней задач, однако для этого понадобятся еще месяцы боевых действий. Такая продолжительность сделки создает риски вступления в войну потенциальных союзников ХАМАС.

Вступит ли Хезболла в конфликт

Вероятно, на это также повлияла позиция Соединенных Штатов, переместив к берегам Израиля свою авианосную группу, предупредив Ливан и Иран, что Тель-Авив не останется один.

На этом фоне 3 ноября лидер "Хезболлы" выступление с давно анонсированным обращением. Однако слова Хасана Насралли звучали очень осторожно и вместо объявления о вступлении в войну лидер группировки лишь предупредил, что такой сценарий "остается возможным".

“К сожалению, вариант (со вступлением "Хезболлы" в войну – 24 Канал) до сих пор нельзя исключать. Нельзя недооценивать желание этой группировки нанести как можно больший вред Израилю”, – предположил политолог из Израиля Михаил Пелливерт.

Михаил Пелливерт о текущей ситуации в Израиле: смотрите видео

Уже 4 ноября на границе между Израилем и Ливаном произошли незначительные стычки, которые сложно назвать свидетельством полномасштабной эскалации.

Операция Израиля в секторе Газа: реакция мира