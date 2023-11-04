Тем временем пока "Хезболла" занимала выжидательную позицию, другой союзник Ирана йеменские хуситы успели объявить о том, что будут атаковать Израиль с воздуха. Однако, в отличие от хуситов, "Хезболла" имеет географическую границу с Израилем и в случае начала боевых действий юг Ливана может быть существенно разрушен.
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Что происходит в Секторе Газы сейчас
В конце октября Силы обороны Израиля вошли в Сектор Газа, начав наземную операцию. Впоследствии, 2 ноября стало известно, что ЦАХАЛ окружил город Газа, находящийся на севере контролируемой ХАМАС территории. Для этого израильские военные перерезали сообщение между югом и севером Сектора.
Эксперты ожидают, что в скором времени начнутся жесткие городские бои, цель которых – уничтожение всей военной инфраструктуры и боевиков ХАМАС в городе Газа. Вероятно, израильская армия сумеет добиться поставленных перед ней задач, однако для этого понадобятся еще месяцы боевых действий. Такая продолжительность сделки создает риски вступления в войну потенциальных союзников ХАМАС.
Вступит ли Хезболла в конфликт
Вероятно, на это также повлияла позиция Соединенных Штатов, переместив к берегам Израиля свою авианосную группу, предупредив Ливан и Иран, что Тель-Авив не останется один.
На этом фоне 3 ноября лидер "Хезболлы" выступление с давно анонсированным обращением. Однако слова Хасана Насралли звучали очень осторожно и вместо объявления о вступлении в войну лидер группировки лишь предупредил, что такой сценарий "остается возможным".
“К сожалению, вариант (со вступлением "Хезболлы" в войну – 24 Канал) до сих пор нельзя исключать. Нельзя недооценивать желание этой группировки нанести как можно больший вред Израилю”, – предположил политолог из Израиля Михаил Пелливерт.
Михаил Пелливерт о текущей ситуации в Израиле: смотрите видео
Уже 4 ноября на границе между Израилем и Ливаном произошли незначительные стычки, которые сложно назвать свидетельством полномасштабной эскалации.
Операция Израиля в секторе Газа: реакция мира
- План Израиля по полному уничтожению ХАМАС не имеет полной поддержки в мире. Это, в частности, показало недавнее голосование на Генассамблее ООН, которая необходимым большинством голосов призвала к прекращению огня в Секторе Газа.
- В то же время поддержка Соединенных Штатов по наземной операции в Газе позволяет Израилю продолжать окружение ХАМАС. Впрочем, Вашингтон также реагирует на критику по Тель-Авиву, призывая последнего не нарушать международное право во время проведения операции.
- Решение Израиля продолжать наземную операцию с использованием массированных ударов с воздуха вызвало осуждение целого ряда не только мусульманских стран. Действия ЦАХАЛ подвергались также критике отдельных чиновников Евросоюза и премьера Норвегии, а дружественное к Украине Чили вообще решило отозвать из Тель-Авива своего посла.
- В то же время позиция правительства Украины и Владимира Зеленского четко произраильская, учитывая параллели между террором против гражданских, которые применяли ХАМАС и Россия в первые дни вторжения. На этом фоне израильская пресса также сообщает, что визит Зеленского в Израиль может состояться уже в ноябре.