Израильские лидеры, в том числе премьер-министр Беньямин Нетаньяху, выступают за полный контроль Израиля над приграничной территорией Сектора Газа. Еврейское государство хочет таким образом перекрыть контрабандный поток оружия, заблокировать туннели ХАМАС, не дать террористам бежать из анклава, а также лишить палестинских боевиков контроля над пунктом пропуска.

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Что именно планирует Израиль

Как пишет издание, израильские лидеры хотят, чтобы ЦАХАЛ контролировал южную границу Сектора Газа с Египтом. Речь идет о так называемом Филадельфийском коридоре. Это часть стратегии Израиля касательно победы над ХАМАС и предотвращения повторения трагических событий 7 октября 2023 года.

Нетаньяху раньше требовал закрыть Филадельфийский коридор и говорил, что любая другая договоренность не гарантирует разоружения, которого хочет Иерусалим. Недавно стало известно, что израильские чиновники предупредили Египет о планировании военной операции вдоль границы с Газой. Эту информацию подтвердили действующие и бывшие израильские официальные лица, а также египетские официальные лица.

Операция, вероятно, будет включать устранение палестинских официальных лиц из ключевого пункта пропуска и размещение израильских сил вдоль участка земли от юго-восточного угла Газы, примыкающего к Израилю и Египту, в направлении Средиземного моря примерно в 8 милях к северо-западу,

– пишет издание.

В материале отмечается, что для жителей Газы это отменит символ палестинского суверенитета, а для Израиля откроет перспективы долгосрочного контроля над границей после завершения войны. Это может изменить соглашение о безопасности с Газой, которое существовало почти 20 лет.

Какая реакция Египта

Каир обеспокоен тем, что операция ЦАХАЛ может нарушить условия мирного договора между Израилем и Египтом 1979 года. Это соглашение налагает ограничения на количество войск, которые они могут разместить у границ в этом регионе. Также операция Армия обороны Израиля может случайно нанести вред той египетской территории, что граничит с Сектором Газа.

Израильские официальные лица сообщили журналистам, что Иерусалим работает над решением этих проблем и координирует свои планы с Каиром. Так, несколько дней назад Каир отклонил предложение Иерусалима о размещении израильской службы безопасности на египетской стороне границы для совместного патрулирования территории, поскольку увидел в этом нарушение суверенитета.

Египет решил укрепить физические барьеры на своей стороне границы, а также установить большее количество видеокамер и сторожевых башен. При этом Каир не будет делиться каналами наблюдения с еврейским государством. Издание пишет, что израильские лидеры не дали окончательного разрешения на проведение этой операции. Также в материале говорится, что время любой операции вдоль этой границы будет зависеть от переговоров с правительством Египта.

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