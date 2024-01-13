В Секторе Газа ЦАХАЛ ведет тяжелые и кровопролитные бои. Об этом 24 Каналу рассказал бывший посол Израиля в России Аркадий Мил-Ман, добавив, что впервые в военной истории мир столкнулся с террористической организацией, которая действует в виде армии.

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Куда продвигаются войска ЦАХАЛ

Организация ХАМАС полностью поделена на военные подразделения, дивизии, полки. У нее есть свой командный состав. Следует вспомнить, что террористы ведут боевые действия на земле и под ней. По словам бывшего посла Израиля, это впервые в истории, когда война продолжается под землей.

ХАМАС построил там сотни километров бетонных тоннелей, бункеров, складов. Также есть множество тайных люков, из которых могут выходить боевики. Они полностью замаскированы, поэтому их сложно определить,

– рассказал Аркадий Мил-Ман.

Ведение войны на двух фронтах в одном Секторе Газа, который по своей территории совсем невелик, довольно тяжелое и изнурительное дело. Ожидается, что почти весь 2024 год пройдет в боевых действиях.

На севере Сектора Газа перешли к операциям, когда локально определяют "гнезда" террористов и уничтожают их на земле и под землей. Там уже нет единого командного состава боевиков, а лишь разбросаны небольшие группы террористов, которые действуют сами по себе,

– подчеркнул Аркадий Мил-Ман.

В центре Газы идет второй этап уничтожения инфраструктуры и командиров ХАМАС. На юге сосредоточено большое количество гражданских жителей Сектора Газа. По разным оценкам цифры очень велики и достигают от 1.5 до 2 миллионов человек. Они живут в палатках, гуманитарная ситуация очень сложна. Следовательно, в этом регионе еще продолжается первый этап уничтожения террористов.

Основная проблема Израиля состоит в том, что заложники находятся в южной части Сектора Газа. Командный состав этой террористической организации фактически "обложил" себя заложниками и создал живой щит, чтобы их не могли уничтожить,

– заметил бывший посол Израиля.

Война между ХАМАС и Израилем: что происходит