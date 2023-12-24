24 декабря премьер Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к своим гражданам. В своей речи политик дал четкий ответ, когда завершится война с палестинскими террористами.

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Израиль углубляет операцию

Нетагьяху сообщил, что ЦАХАЛ углубляет наземную операцию в Секторе Газа. Он подчеркнул, что у Израиля нет другого выхода, кроме борьбы до полной победы над ХАМАС.

Это единственный способ вернуть наших заложников, уничтожить ХАМАС и гарантировать, что Газа больше не станет угрозой для Израиля.

– подчеркнул премьер.

Также глава правительства признал, что для полного успеха в Секторе Газа нужно время. Несмотря на это, Израиль настроен бороться до конца.

Мы не остановимся, пока не добьемся победы,

– заверил Нетаньяху.

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