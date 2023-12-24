24 декабря премьер Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к своим гражданам. В своей речи политик дал четкий ответ, когда завершится война с палестинскими террористами.
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Израиль углубляет операцию
Нетагьяху сообщил, что ЦАХАЛ углубляет наземную операцию в Секторе Газа. Он подчеркнул, что у Израиля нет другого выхода, кроме борьбы до полной победы над ХАМАС.
Это единственный способ вернуть наших заложников, уничтожить ХАМАС и гарантировать, что Газа больше не станет угрозой для Израиля.
– подчеркнул премьер.
Также глава правительства признал, что для полного успеха в Секторе Газа нужно время. Несмотря на это, Израиль настроен бороться до конца.
Мы не остановимся, пока не добьемся победы,
– заверил Нетаньяху.
Конфликт на Ближнем Востоке: последние новости
- Начавшаяся в конце октября наземная операция Израиля в секторе Газа продолжается. В ходе боев солдаты ЦАХАЛ обнаружили самый большой за всю историю тоннель ХАМАС. Он расположен на севере анклава, у пограничного перехода Эрез с Израилем. Этот тоннель достигает 4 километров, местами углубляется до 50 метров под землю. Он достаточно широк, чтобы под ним проезжали транспортные средства.
- 18 декабря ЦАХАЛ зачистил от боевиков район Бейт-Ханун на севере Сектора Газа. По состоянию на 20 декабря военная операция Израиля перенеслась на юг анклава. Основные бои ведутся в городе Хан-Юнис, второй штаб-квартирой ХАМАС.
- 22 декабря Совбез ООН большинством голосов одобрил резолюцию, призывающей к паузам в боевых действиях, а также увеличению гуманитарной помощи людям. Интересно, что она больше не содержала призывов к полному прекращению огня на территории Сектора Газа. Из 15 членов Совбеза поддержали резолюцию 13 стран, две воздержались – Соединенные Штаты Америки и Россия.