24 грудня прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звернувся до своїх громадян. У своїй промові політик дав чітку відповідь, коли завершиться війна з палестинськими терористами.

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Ізраїль поглиблює операцію

Нетагьягу повідомив, що ЦАХАЛ поглиблює наземну операцію у Секторі Гази. Він наголосив, що в Ізраїлю немає іншого виходу, окрім боротьби до повної перемоги над ХАМАС.

Це єдиний спосіб повернути наших заручників, знищити ХАМАС і гарантувати, що Газа більше не буде загрозою для Ізраїлю,

– підкреслив прем'єр.

Також голова уряду визнав, що для цілковитого успіху у Секторі Гази потрібен час. Попри це Ізраїль налаштований боротися до кінця.

Ми не зупинимося, поки не досягнемо перемоги,

– запевнив Нетаньягу.

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