24 грудня прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звернувся до своїх громадян. У своїй промові політик дав чітку відповідь, коли завершиться війна з палестинськими терористами.
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Ізраїль поглиблює операцію
Нетагьягу повідомив, що ЦАХАЛ поглиблює наземну операцію у Секторі Гази. Він наголосив, що в Ізраїлю немає іншого виходу, окрім боротьби до повної перемоги над ХАМАС.
Це єдиний спосіб повернути наших заручників, знищити ХАМАС і гарантувати, що Газа більше не буде загрозою для Ізраїлю,
– підкреслив прем'єр.
Також голова уряду визнав, що для цілковитого успіху у Секторі Гази потрібен час. Попри це Ізраїль налаштований боротися до кінця.
Ми не зупинимося, поки не досягнемо перемоги,
– запевнив Нетаньягу.
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- Розпочата наприкінці жовтня наземна операція Ізраїлю у Секторі Гази триває. У ході боїв солдати ЦАХАЛ виявили найбільший за всю історію тунель ХАМАС. Він розташований на півночі анклаву, поблизу прикордонного переходу Ерез з Ізраїлем. Цей тунель сягає 4 кілометрів, місцями заглиблюється до 50 метрів під землю. Він достатньо широкий, аби під ним проїжджали транспортні засоби.
- 18 грудня ЦАХАЛ зачистив від бойовиків район Бейт-Ханун на півночі Сектора Гази. Станом на 20 грудня військова операція Ізраїлю перенеслася на південь анклаву. Основні бої ведуться у місті Хан-Юніс, який є другою штаб-квартирою ХАМАС.
- 22 грудня Радбез ООН більшістю голосів схвалив резолюцію, яка закликає до пауз у бойових діях, а також збільшення гуманітарної допомоги людям. Цікаво, що вона більше не містила закликів до повного припинення вогню на території Сектора Гази. З 15 членів Радбезу підтримали резолюцію 13 країн, дві утрималися – це Сполучені Штати Америки та Росія.