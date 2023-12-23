У п'ятницю, 22 грудня, Радбез ООН більшістю голосів схвалив відповідну резолюцію. Важливо, що в ній немає закликів до повного припинення вогню на території Сектора Гази.
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Резолюція Радбезу ООН щодо Гази
Як інформують міжнародні видання, ініціювали документ Об'єднані Арабські Емірати. Підтримали його 13 країн, ніхто не голосував "проти". Водночас утрималися – Сполучені Штати Америки та Росія.
Головний радник прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху Марк Регев зробив заяву перед цим голосуванням. Він сказав, що його країна не проти пауз та гуманітарних зусиль на користь цивільних жителів регіону та, зокрема, палестинців.
Ізраїль не має проблем з такими речами: ми не розглядаємо цивільне населення Гази як ціль нашої операції. Ми хочемо підтримувати, бачити гуманітарну допомогу, достукатися до цивільних. Наш ворог – це ХАМАС.
Більше контексту
- Варто наголосити, що 8 грудня США заветували резолюцію Радбезу ООН із закликом до негайного припинення вогню в Газі. Заступник представника країни в ООН Роберт Вуд заявив, що резолюція "відірвана від реальності" та ні на що не повлипала б.
- Після того голова Держдепартаменту США Ентоні Блінкен мав перемовини зі своїми колегами з Єгипту, ОАЕ та інших країн Близького Сходу. За результатами діалогу вдалось все-таки схвалити резолюцію.
- Також згадаємо, що 13 грудня у Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй проголосували за негайне припинення вогню в Секторі Гази. Підтримали відповідний документ 153 країни, Австрія та Чехія були єдиними країнами з ЄС, які голосували "проти".