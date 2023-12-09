Звернімо увагу, що відповідну резолюцію підтримали 13 країн. Натомість США наклали вето, а Велика Британія утрималася від голосування.

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Про що йшлося у резолюції

Почнімо з того, що представили її Об'єднані Арабські Емірати. В резолюції закликали до "негайного гуманітарного припинення вогню", а також до "негайного і безумовного звільнення всіх заручників" і "забезпечення гуманітарного доступу".

До законопроєкту, розробленого ОАЕ, долучилися щонайменше 97 інших країн. Вони стали його співавторами.

Зауважимо, що США раніше заявили, що не схвалюють проєкт тексту. Вони – один із п'яти постійних членів Ради, у яких є право вето. Відтак, Сполучені Штати неодноразово виступали проти закликів до "припинення вогню". Вони наголошують на тому, що Ізраїль має право оборонятися після терористичної атаки ХАМАС 7 жовтня.

Додамо, що до проєкту резолюції додали формулювання про заручників, утримуваних палестинськими бойовиками у Газі. Це зробили у надії апелювати до США.

Це вже шоста спроба групи з 15 членів досягнути консенсусу щодо війни між Ізраїлем і ХАМАС. Зауважимо, що успішним було лише попереднє голосування минулого місяця. У ньому закликали до "гуманітарних пауз і коридорів" у Секторі Гази.

Додамо, що голосування у п'ятницю 8 грудня відбулося після звернення Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша до статті 99 Статуту ООН. Вона дозволяє йому скликати засідання Радбезу з "питання, яке може посилити наявні загрози для підтримання міжнародного миру та безпеки".

Цікаво, що відповідний інструмент не використовували ще з 1989 року.

Кілька днів тому стало відомо, що Ізраїль увійшов на південь Сектора Гази. У ЦАХАЛ назвали мету проведення операції. Одне з її завдань – виявлення місць, у яких бойовики тримають ізраїльських заручників.

За словами бійців ЦАХАЛ, їм вдалося взяти під контроль тунелі, в яких перебувають командири ХАМАС. Також ізраїльська армія займається знищенням підземної інфраструктури палестинських терористів по всій території Сектора Гази.