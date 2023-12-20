В эфире 24 Канала журналист израильского аналитического портала "Детали" Роман Янушевский подробно рассказал о наземной фазе войны между ХАМАС и Израилем.

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На кого охотятся израильские спецслужбы

Армия Израиля взяла под полный контроль Джабалии на севере Сектора Газа. ЦАХАЛ твердо продвигается и по пути обнаружил уже 1500 шахт и подземных тоннелей, с которых палестинские боевики оказывают основное сопротивление.

Известно, что в районе Хан-Юниса скрываются ведущие главари ХАМАС, в частности, глава боевого крыла Мухаммед Дейф и глава ХАМАС в Секторе Газа Яхья Синвар.

Эти два боевика находятся в "черном" списке. Израильские спецслужбы идут по горячим следам. Вчера (19 декабря – 24 Канала) сообщали, что в 4 домах Яхья Синвара побывали спецотряды и в некоторых местах были признаки того, что недавно там был глава ХАМАС,

– сказал Янушевский.

По его словам, сейчас Мухаммед Дейф и Яхья Синвар – это символы ХАМАС и потому на них ведется охота. Как только их ликвидируют или пленят, то это сильно ударит по морали ХАМАС.

Новая фаза наземной операции

Предполагается, что после зачистки районов, где сейчас идут боевые действия, Армия обороны Израиля приступит к другим районам Сектора Газа. ЦАХАЛ предупредит об этом гражданских жителей и будут созданы гуманитарные районы, по которым не будут наносить удары. Однако террористы используют это и скрываются в таких местах.

Около недели назад израильские военные задержали директора одной из больниц Сектора Газа. Он рассказал, что боевики превратили эту больницу в опорное место ХАМАС.

Несмотря на то, что, согласно гуманитарному праву, любые медицинские объекты получают иммунитет во время боевых действий. Задержанный директор больницы рассказал, что 16 работников больницы принадлежали к боевому крылу ХАМАС.

Скорые не перевозили раненых. В них перемещались только террористы, злоупотребляя международным правом. ХАМАС закон не писан. Палестинские боевики все цинично используют для собственных нужд,

– отметил журналист израильского аналитического портала "Детали".

Удастся ли во второй раз договориться о прекращении огня

В ближайшее время будет уменьшаться интенсивность боев. Боевые действия будут более точечны, ЦАХАЛ будет действовать малыми группами. Сейчас проходят зачистки тоннелей.

Также израильские власти пытаются заключить договор о прекращении огня с ХАМАС для того, чтобы освободить очередную группу заложников. Сейчас в плену террористов находятся не менее 130 человек.

Время работает против этих заложников, поэтому предпринимается еще одна попытка договориться с ХАМАС и спасти хотя бы часть заложников, удерживаемых боевиками.

– добавил Янушевский.

Самый большой уступок, на которую пойдет Израиль ради освобождения заложников – прекращение огня. По одной информации, огонь могут приостановить на неделю, по другой – на две недели. В настоящее время делегация ХАМАС прибыла в Каир для переговоров, результат которых пока не очень ясен.

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