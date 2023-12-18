Известно, что туннель, который достигает около 4 километров, местами углублялся до 50 метров под землю. Как отмечают в ЦАХАЛ, он достаточно широк, чтобы проезжали транспортные средства. Правда, он до самой границы не доходил.

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Что известно о самом большом тоннеле

Одну из шахт обнаружили всего в 400 метрах от контрольно-пропускного пункта Эрез. Он до наступления ХАМАС 7 октября облегчал передвижение палестинского гражданского населения в Израиль на работу и за медицинской помощью.

В ЦАХАЛ заявили, что за последние несколько недель элитное подразделение боевых инженерных войск "Яхалом" и Северная бригада дивизии Газа использовали "передовые разведывательные и технологические средства", чтобы выявить "стратегическую" сеть тоннелей, просканировать ее и очистить от любых потенциальных угроз.

ЦАХАЛ обнаружил самый большой тоннель ХАМАС в Секторе Газа: смотрите видео

Как говорят в ЦАХАЛ, у тоннеля несколько ответвлений и перекрестков. Также он оборудован водопроводом, электроэнергией и линией связи. А в некоторых частях тоннеля обнаружили взрывную дверь, которая, по словам военных, предназначена для предотвращения проникновения израильских военных внутрь.

Ширина тоннеля указывает на то, что он предназначался для совершения рейдов на транспортных средствах против гражданских лиц в приграничных населенных пунктах Газы,

– заявил в видеообращении командир Северной бригады дивизии Газы полковник Хаим Коэн.

По данным ЦАХАЛ, во время продолжающихся в Газе боевых действий ХАМАС совершил несколько нападений на войска из сети тоннелей. Армия добавила, что несколько дней назад боевики были убиты внутри тоннеля.

Как отмечают в ЦАХАЛ, наземное наступление против ХАМАС в Газе предоставило "много информации о проекте террористических тоннелей ХАМАС".

По оценкам израильских военных, ХАМАС инвестировал миллионы долларов в свою туннельную сеть в секторе Газа.

С начала войны, а также в течение этих дней ЦАХАЛ работает над обнаружением и уничтожением десятков маршрутов тоннелей, в рамках систематического демонтажа инфраструктуры ХАМАС,

– говорится в сообщении.

Во время пресс-конференции в воскресенье вечером 17 декабря, представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари отметил, что туннель был "не обычным туннелем". По его словам, это город. Это "террористический город под землей, который ХАМАС выкопал и построил вместо того, чтобы инвестировать деньги в жителей Газы".