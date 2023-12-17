Трагическое известие сообщили в министерстве иностранных дел Франции. Ведомство требует пояснений от израильских властей.

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Как погиб дипломат

Как отмечают в МИД, погибший дипломат проживал в районе Рафаха, расположенного на юге Сектора Газа. Мужчина жил в доме одного из своих коллег из Генконсульства Франции вместе с двумя другими сотрудниками и многочисленными членами их семей.

13 декабря этот жилой дом подвергся бомбардировке со стороны Израиля. Приблизительно десять человек погибли, сам дипломат получил ранения, от которых впоследствии умер.

Во Франции осудили действия Израиля

МИД Франции выступило с критикой бомбардировки жилого дома, унесшего жизни десятки гражданских. Дипредставительство требует от израильских властей скорейшего расследования этого инцидента.

Вашингтон просит Тель-Авив воздержаться от массированных бомбардировок

По данным СМИ, США рекомендовали Израилю проводить более точные операции для сохранению жизней мирного населения Сектора Газа.

По словам главного редактора портала "Детали" Эмиля Шлеймовича, Тель-Авив прислушивается к рекомендациям Вашингтона. ЦАХАЛ не осуществляет массовые бомбардировки, однако разрушений избежать не удается, равно как и жертв среди гражданских.

Армия обороны Израиля с начала операции в Секторе Газа пытается наносить только точечные удары по боевикам и военным объектам.

Напомним, израильская сторона неоднократно приводила доказательства того, что боевики ХАМАС используют гражданские объекты и население как "живой щит", прячась в туннелях под жилыми домами, школами и больницами

Обратите внимание! В Армии обороны Израиля признали, что утром 15 декабря во время боев в северной части Газы в Шеджае израильские военные ошибочно убили троих заложников.