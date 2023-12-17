Трагічну звістку повідомили у міністерстві закордонних справ Франції. Відомство вимагає пояснень від ізраїльської влади.

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Як загинув дипломат

Як зазначають у МЗС, загиблий дипломат проживав у районі Рафаху, розташованого на півдні Сектора Гази. Чоловік мешкав у будинку одного зі своїх колег з Генконсульства Франції разом із двома іншими співробітниками та численними членами їхніх родин.

13 грудня цей житловий будинок зазнав бомбардування з боку Ізраїлю. Приблизно десять людей загинули, сам дипломат отримав поранення, від яких згодом помер.

У Франції засудили дії Ізраїлю

МЗС Франції виступило із критикою бомбардування житлового будинку, що забрало життя десятки цивільних громадян. Дипредставництво вимагає від ізраїльської влади швидкого розслідування цього інциденту.

Вашингтон просить Тель-Авів утриматися від масованих бомбардувань

За даними ЗМІ, США рекомендували Ізраїлю проводити більш точні операції задля збереження життів мирного населення Сектора Гази.

За словами головного редактора порталу "Деталі" Еміль Шлеймович, Тель-Авів дослухається до рекомендацій Вашингтону. ЦАХАЛ не здійснює масові бомбардування, однак руйнувань уникнути не вдається, так само як і жертв серед цивільних.

Армія оборони Ізраїлю від початку операції у Секторі Гази намагається завдавати лише точкових ударів по бойовиках і військових об'єктах.

Нагадаємо, ізраїльська сторона неодноразово наводила докази того, що бойовики ХАМАС використовують цивільні об'єкти і населення як "живий щит", ховаючись у тунелях під житловими будинками, школами і лікарнями.

Зверніть увагу! В Армії оборони Ізраїлю визнали, що вранці 15 грудня під час боїв у північній частині Гази у Шеджаї ізраїльські військові помилково вбили трьох заручників.