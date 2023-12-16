Об этом рассказал спикер ЦАХАЛ контрадмирал Даниэль Хагари. Он отметил, что утром 15 декабря во время боев в северной части Газы в Шеджае израильские военные по ошибке открыли огонь по заложникам.

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Их восприняли как угрозу

По словам Хагари, ЦАХАЛ отвечает за "трагический инцидент".

Это район, где солдаты столкнулись со многими террористами, в том числе и с террористами-смертниками.

– добавляет он.

Он также назвал имена заложников:

Йотам Хаим, похищенный ХАМАС из Кфар-Азы;

Самар Талалка, похищенный из Нир-Ама;

имя третьего заложника не разглашали по просьбе его родных.

Его спросили, как заложники могли сбежать из плена ХАМАС. На это Хагари сказал, что военные предполагают, что "трое сбежали или были покинуты террористами, удерживавшими их в плену".

Хагари в своем заявлении говорит, что "после обстрела, во время сканирования и осмотра, сразу возникло подозрение по поводу личности погибших, и их тела быстро передали на экспертизу в Израиль, где заложников идентифицировали".

Это печальное и болезненное событие для всех нас, и ЦАХАЛ несет ответственность за все, что произошло,

– говорит он.

Хагари добавил, что ЦАХАЛ немедленно приступил к расследованию инцидента.

"Это трагическое событие, которое произошло в зоне боевых действий, где в последние дни и сегодня войска столкнулись со многими террористами и вели ожесточенные бои", – подчеркнул он.

По его словам, в некоторых случаях военные столкнулись с террористами-смертниками, а также нападениями, в которых силы Израиля пытались заманить в засаду. Он отметил, что вскоре после трагического инцидента произошло еще одно столкновение с боевиками вблизи места происшествия.

Хагари добавил, что ЦАХАЛ все еще работает над "сбором фактов и уяснением деталей инцидента". В то же время сухопутные войска получили новые протоколы идентификации заложников, "чтобы сделать все, чтобы предотвратить повторение подобных трагических событий".

Он отметил, что армия обороны Израиля выражает глубокую скорбь в связи с катастрофой, а также разделяет горе семей.