Освобождение заложников – это одна из самых сложных и рискованных задач. Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал 24 Каналу о сложностях и рисках при обмене пленных.

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Какая ситуация с заложниками

По окончательным оценкам, 135 человек еще находятся в плену палестинских боевиков. Вероятно, часть из них погибла, а кого-то считают пропавшим без вести.

Из них 14 женщин и 2 детей, которые должны были быть обменены во время предыдущей сделки. Часть заложников – военнослужащие. Среди оставшихся в руках террористов есть и иностранные граждане, вообще не имеющие никакого политического отношения к Израилю.

Самое главное – заложники

На территории Сектора Газы большое количество разных тоннелей. Армия обороны Израиля уже нейтрализовала значительную часть. Однако речь идет о сотнях километров по всей территории Сектора Газа, площадь которого составляет 365 квадратных километров.

На днях Израиль начал закачивать морскую воду в систему подземных тоннелей ХАМАС в Секторе Газа. Таким образом, ЦАХАЛ стремится уничтожить подземные тайники боевиков, но это может повредить почвам.

Когда говорит о закачке воды в какой-то туннель, это не значит, что затапливаются все сразу. Это затапливается одна тысяча или сотая. Военные действуют в тех местах, где считают риски пребывания заложников нулевыми или невысокими.

– заметил Шарп.

По его словам, ЦАХАЛ наносит по туннелям бомбовые удары, а также ликвидирует их на местах. Конечно, если у Армии обороны Израиля есть информация о пребывании в таких местах заложников, то всегда ограничивает себя в ударах.

Поиску информации о заложниках Израиль посвящает колоссальные усилия и технологические, и кадровые. Сотни людей из разных отраслей разведки занимаются этим вопросом,

– добавил военный эксперт.

В Израиле создано сводное подразделение, которое выясняет, кто и как оказался в плену. Однако, к сожалению, не всегда полученную информацию можно превратить в практическую попытку освободить людей подавно на вражеской территории.

"Недавно была попытка вернуть тела погибших. Удалось вернуть двух человек: убитого 7 октября военнослужащего и девушку, убитую в плену. В ходе этой операции погибли два бойца ЦАХАЛ", – сказал Шарп.

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