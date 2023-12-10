Соответствующую информацию журналистам сообщил неназванный израильский чиновник. В начале ноября СМИ писали, мол, лидер ХАМАС находится в своем бункере, окруженный израильскими военными.

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Где находится лидер боевиков ХАМАС

Синвар сбежал из города Газа и направился в Хан-Юнис на юге анклава на машине, обеспечивавшей "гуманитарное прикрытие",

– заявил чиновник.

Он пояснил, что публикация более точных сведений о транспортном средстве запрещена. Израильская сторона считает, что лидер боевиков Синвар по-прежнему находится в Хан-Юнисе. В частности, он сидит в одном из туннелей, пролегающем под городом.

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